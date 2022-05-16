«Известия»: в Россию хотят завозить подержанное оборудование для сотовой связи

Как пояснили собеседники газеты, закупка оборудования на вторичном рынке — это едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета. При этом подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, отмечает газета.