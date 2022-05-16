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«Известия»: в Россию хотят завозить подержанное оборудование для сотовой связи

Ведомости

Сотовые операторы готовятся импортировать в Россию бывшее в употреблении оборудование, передает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Как пояснили собеседники газеты, закупка оборудования на вторичном рынке — это едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета. При этом подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, отмечает газета.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4–6 месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — следует из доклада Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Другой собеседник издания пояснил, что существует серый рынок базовых станций, на котором оперируют перекупщики, не афиширующие свою деятельность. С помощью него оборудование попадает, к примеру, в Иран. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, подчеркнул, что никто не сможет дать гарантию на оборудование, ввезенное по серым схемам, а операторам вряд ли придется надеяться на поддержку производителя.

По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%. В последние годы присутствие компаний в России снижалось под давлением китайской компании Huawei, Ericsson и Nokia ранее объявили об уходе из страны после начала военной операции на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных