«Известия»: в Россию хотят завозить подержанное оборудование для сотовой связи
Сотовые операторы готовятся импортировать в Россию бывшее в употреблении оборудование, передает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
Как пояснили собеседники газеты, закупка оборудования на вторичном рынке — это едва ли не единственный в текущих условиях способ восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика мобильного интернета. При этом подержанные базовые станции могут закупаться как для последующей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков, отмечает газета.
«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на 4–6 месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — следует из доклада Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Другой собеседник издания пояснил, что существует серый рынок базовых станций, на котором оперируют перекупщики, не афиширующие свою деятельность. С помощью него оборудование попадает, к примеру, в Иран. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, подчеркнул, что никто не сможет дать гарантию на оборудование, ввезенное по серым схемам, а операторам вряд ли придется надеяться на поддержку производителя.
По оценке собеседников издания, крупнейшие европейские поставщики телеком-оборудования в России — шведская Ericsson с долей 20% и финская Nokia с долей 30-40%. В последние годы присутствие компаний в России снижалось под давлением китайской компании Huawei, Ericsson и Nokia ранее объявили об уходе из страны после начала военной операции на территории Украины.