РКН составил протоколы на зарубежные компании за отказ локализовать данные россиян
Роскомнадзор составил протоколы на ряд зарубежных компаний, которые не выполняют требование российского закона и не локализуют базы данных российских пользователей в России, сообщает пресс-служба ведомства.
«В отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Google — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что ведомство ранее требовало от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории страны. Интернет-компании Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service, Google своевременно не предоставили такие данные.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.