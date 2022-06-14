Газета
Технологии

Reuters узнал о планах ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков

Ведомости

Евросоюз планирует обязать соцсети принять меры по борьбе с дипфейками и фейковыми аккаунтами на своих платформах и ввести крупные штрафы за неисполнение требования, сообщил Reuters со ссылкой на документ ЕС.

По данным агентства, Еврокомиссия должна опубликовать обновленный кодекс практики по дезинформации 16 июня. Кодекс начал действовать в 2018 г., и теперь он станет схемой совместного регулирования, а ответственность будет поделена между регулирующими органами и сторонами, которые подписали документ.

Компании, которые не будут выполнять требования кодекса, могут получить штрафы в размере до 6% от их оборота. У соцсетей будет полгода после подписания документа, чтобы реализовать меры по борьбе с дипфейками и фейковыми аккаунтами. Также они должны будут бороться с рекламой, в которой содержится дезинформация, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы, сказано в документе.

«DSA обеспечивает правовую основу для Кодекса практики борьбы с дезинформацией, включая весомые сдерживающие санкции», — заявил Reuters европейский комиссар Тьерри Бретон, который курирует борьбу ЕС с дезинформацией. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что причиной для некоторых изменений в кодексе послужила спецоперация России на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных