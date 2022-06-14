Reuters узнал о планах ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков
Евросоюз планирует обязать соцсети принять меры по борьбе с дипфейками и фейковыми аккаунтами на своих платформах и ввести крупные штрафы за неисполнение требования, сообщил Reuters со ссылкой на документ ЕС.
По данным агентства, Еврокомиссия должна опубликовать обновленный кодекс практики по дезинформации 16 июня. Кодекс начал действовать в 2018 г., и теперь он станет схемой совместного регулирования, а ответственность будет поделена между регулирующими органами и сторонами, которые подписали документ.
Компании, которые не будут выполнять требования кодекса, могут получить штрафы в размере до 6% от их оборота. У соцсетей будет полгода после подписания документа, чтобы реализовать меры по борьбе с дипфейками и фейковыми аккаунтами. Также они должны будут бороться с рекламой, в которой содержится дезинформация, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы, сказано в документе.
«DSA обеспечивает правовую основу для Кодекса практики борьбы с дезинформацией, включая весомые сдерживающие санкции», — заявил Reuters европейский комиссар Тьерри Бретон, который курирует борьбу ЕС с дезинформацией. Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что причиной для некоторых изменений в кодексе послужила спецоперация России на Украине.