Reuters узнал о планах ЕС штрафовать соцсети за неудаление дипфейков

Компании, которые не будут выполнять требования кодекса, могут получить штрафы в размере до 6% от их оборота. У соцсетей будет полгода после подписания документа, чтобы реализовать меры по борьбе с дипфейками и фейковыми аккаунтами. Также они должны будут бороться с рекламой, в которой содержится дезинформация, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы, сказано в документе.