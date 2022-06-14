Reuters: ЕС планирует штрафовать соцсети за неудаление дипфейков

Документ будет связан с новыми правилами ЕС, известными как Закон о цифровых услугах (DSA), согласованный 27 странами ранее в этом году, в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота. У них будет шесть месяцев для реализации надлежащих мер после подписания документа. Отдельный пункт в документе предписывает соблюдать прозрачность в политической рекламе.