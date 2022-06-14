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Reuters: ЕС планирует штрафовать соцсети за неудаление дипфейков

Ведомости

Евросоюз намерен штрафовать технологические компании, которые не будут принимать меры по борьбе с недостоверной рекламой, фейковыми аккаунтами и дипфейками (могут использоваться для замены определенных элементов изображения на желаемые образы), передает агентство Reuters со ссылкой на документ ЕС. 

Еврокомиссия опубликует соответствующий документ 16 июня в рамках борьбы с фейковыми новостями. В нем будут представлены примеры манипулятивного поведения, а компании, которые подпишут документ, будут обязаны бороться с фальшивыми аккаунтами, ложной рекламой и дипфейками.

Документ будет связан с новыми правилами ЕС, известными как Закон о цифровых услугах (DSA), согласованный 27 странами ранее в этом году, в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота. У них будет шесть месяцев для реализации надлежащих мер после подписания документа. Отдельный пункт в документе предписывает соблюдать прозрачность в политической рекламе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с анонсированным ЕС законопроектом о цифровых услугах Apple будет вынуждена изменить свои правила касательно сторонних приложений и магазинов, сообщает портал The Verge. По словам представителя Еврокомиссии Йоханнеса Барке, каждый владелец смартфона должен сам решать, как использовать его. Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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