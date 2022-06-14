Reuters: ЕС планирует штрафовать соцсети за неудаление дипфейков
Евросоюз намерен штрафовать технологические компании, которые не будут принимать меры по борьбе с недостоверной рекламой, фейковыми аккаунтами и дипфейками (могут использоваться для замены определенных элементов изображения на желаемые образы), передает агентство Reuters со ссылкой на документ ЕС.
Еврокомиссия опубликует соответствующий документ 16 июня в рамках борьбы с фейковыми новостями. В нем будут представлены примеры манипулятивного поведения, а компании, которые подпишут документ, будут обязаны бороться с фальшивыми аккаунтами, ложной рекламой и дипфейками.
Документ будет связан с новыми правилами ЕС, известными как Закон о цифровых услугах (DSA), согласованный 27 странами ранее в этом году, в котором есть раздел о борьбе с дезинформацией. Компании, которые не будут выполнять свои обязательства, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от их глобального оборота. У них будет шесть месяцев для реализации надлежащих мер после подписания документа. Отдельный пункт в документе предписывает соблюдать прозрачность в политической рекламе.
Ранее сообщалось, что в соответствии с анонсированным ЕС законопроектом о цифровых услугах Apple будет вынуждена изменить свои правила касательно сторонних приложений и магазинов, сообщает портал The Verge. По словам представителя Еврокомиссии Йоханнеса Барке, каждый владелец смартфона должен сам решать, как использовать его. Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений.