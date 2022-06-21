«Известия» узнали о просьбе к операторам убрать вышки у учебных заведений

В МТС сообщили изданию, что сталкиваются с требованиями убрать оборудование во многих регионах, например, в Приморском крае на территории ДФУ, где во время Дальневосточного экономического форума от операторов требуют качественной мобильной связи. В Tele2 добавили, что демонтаж оборудования с территории ДФУ приведет к деградации услуг на территории вуза. В компании рассказали, что подобные ситуации появились на территории детского образовательного центра «Сириус» в Сочи, университета «Иннополис» под Казанью и всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.