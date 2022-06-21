«Известия» узнали о просьбе к операторам убрать вышки у учебных заведений
Операторы связи столкнулись с требованиями убрать базовые станции с территорий учебных заведений, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сотрудника одной из компаний. В 2021 г. Роспотребнадзор утвердил правила, согласно которым запрещено устанавливать базовые станции в общеобщазовательных учреждениях.
Собеседник издания рассказал, что Роспотребнадзор ранее пояснил, что запрет касается только школ, однако теперь оборудование требуют убрать с территории колледжей и вузов. Такие требования предъявили в Челябинской и Иркутской областях, в Санкт-Петербурге.
В МТС сообщили изданию, что сталкиваются с требованиями убрать оборудование во многих регионах, например, в Приморском крае на территории ДФУ, где во время Дальневосточного экономического форума от операторов требуют качественной мобильной связи. В Tele2 добавили, что демонтаж оборудования с территории ДФУ приведет к деградации услуг на территории вуза. В компании рассказали, что подобные ситуации появились на территории детского образовательного центра «Сириус» в Сочи, университета «Иннополис» под Казанью и всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.
МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 направили письмо в администрацию Санкт-Петербурга и сообщили, что местные колледжи потребовали демонтировать оборудование, хотя по СанПиНу это не требуется. Операторы попросили ввести мораторий на демонтаж своего оборудования и расторжение договоров о его размещении с образовательными учреждениями.
В аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина заявили, что разные трактовки правил Роспотребнадзора могут возникать из-за неопределенной формулировки «образовательных организаций». В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что с середины 2021 г. ведомство выдает предписания образовательным организациям о демонтаже оборудования. В ведомстве добавили, что деление организаций на дошкольные, школьные, средние специальные и вузы возможно только после изменения СанПиНа.
В Минцифры изданию сообщили, что вместе с операторами связи, НИИ радио и Российской академией наук прорабатывают вопрос обоснованности запрета на установку базовых станций.