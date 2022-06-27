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Bloomberg узнал подробности об iPhone 14

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Apple выпустит четыре модели iPhone 14, первую гарнитуру смешанной реальности, а также обновленные Apple Watch, компьютеры Mac, iPad, наушники AirPods Pro, HomePod и Apple TV, сообщает Bloomberg.

Новинки выйдут с осени 2022-го по начало 2023 г. Прежде всего iPhone 14 получит обновленный экран блокировки. Разработчики внедрят функцию always-on-display, благодаря которой на экране постоянно будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными. Благодаря специальной настройке конфиденциальные данные не будут появляться на экране блокировки. Также iPhone 14 Pro получит значительно улучшенную фронтальную камеру и обновленную 48-мегапиксельную заднюю камеру. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.

Обычные iPhone 14 останутся с тем же чипом А15, что и у 13-й модели, но станут больше: вместо диагонали 5,4 дюйма iPhone 14 получит диагональ в 6,7 дюйма. У всех новых iPhone останутся разъемы Lightning, но аналитики Bloomberg ожидают, что уже в 2023 г. компания может перейти на USB-C.

Также агентство узнало о деталях других обновленных устройств Apple. В частности, корпорация представит три варианта Apple Watch, несколько компьютеров Mac с чипами M2 и M3, планшет iPad бюджетного и люкс-сегментов, обновленные наушники AirPods Pro, новый HomePod с возможной функцией мультитач и обновленный Apple TV. Отмечается, что компания выпустит первую гарнитуру смешанной реальности с 16 гигабайтами. По данным Bloomberg, она также работает на базовом чипе M2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных