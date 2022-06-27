Bloomberg узнал подробности об iPhone 14

Новинки выйдут с осени 2022-го по начало 2023 г. Прежде всего iPhone 14 получит обновленный экран блокировки. Разработчики внедрят функцию always-on-display, благодаря которой на экране постоянно будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными. Благодаря специальной настройке конфиденциальные данные не будут появляться на экране блокировки. Также iPhone 14 Pro получит значительно улучшенную фронтальную камеру и обновленную 48-мегапиксельную заднюю камеру. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки.