Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал трехкратный рост рынка радиоэлектроники

По его словам, также правительство планирует изменения в государственные программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также «Информационное общество». «Эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно», — резюмировал он.