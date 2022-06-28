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Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал трехкратный рост рынка радиоэлектроники

Ведомости

Объем рынка отечественной радиоэлектронной промышленности должен увеличиться с 3 до 9 трлн руб. к 2030 г., анонсирует курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Объем современного отечественного рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 трлн руб. с перспективой дальнейшего роста до 9 трлн руб. к 2030 г.», — отмечается в приветственном слове Чернышенко к конференции газеты «Ведомости» «Российская электроника».

По словам Чернышенко, одним из инструментов поддержки российской электронной промышленности могут стать субсидированные кредиты для покупателей. «Процентная ставка по ним не превысит 5%. В этих условиях необходимо предусмотреть возможность выстраивания уникальных комбинаций стран и логистических центров под каждую транзакцию», — добавил вице-премьер.

По его словам, также правительство планирует изменения в государственные программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также «Информационное общество». «Эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно», — резюмировал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных