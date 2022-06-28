Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал трехкратный рост рынка радиоэлектроники
Объем рынка отечественной радиоэлектронной промышленности должен увеличиться с 3 до 9 трлн руб. к 2030 г., анонсирует курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Объем современного отечественного рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 трлн руб. с перспективой дальнейшего роста до 9 трлн руб. к 2030 г.», — отмечается в приветственном слове Чернышенко к конференции газеты «Ведомости» «Российская электроника».
По словам Чернышенко, одним из инструментов поддержки российской электронной промышленности могут стать субсидированные кредиты для покупателей. «Процентная ставка по ним не превысит 5%. В этих условиях необходимо предусмотреть возможность выстраивания уникальных комбинаций стран и логистических центров под каждую транзакцию», — добавил вице-премьер.
По его словам, также правительство планирует изменения в государственные программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также «Информационное общество». «Эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно», — резюмировал он.