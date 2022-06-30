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Технологии

«Алиса» научилась помогать пользователям при выборе техники

Ведомости

Голосовой помощник «Алиса» в поиске «Яндекса» поможет пользователям выбрать бытовую технику и электронику с помощью наводящих вопросов, сообщила пресс-служба компании.

В «Яндексе» рассказали, что при запросе в поиске браузера «купить смартфон» будет высвечиваться блок с «Алисой», где она предложит свою помощь. На главной странице «Яндекса» появится раздел «Помогу выбрать», а также в приложении и браузере можно попросить помощи ассистента голосом.  

«Алиса задает короткие и понятные вопросы, которые бы задал грамотный консультант в магазине бытовой техники: нужен ли просто телефон для жизни или для активной работы в соцсетях, какой должна быть камера и так далее. Она также поможет разобраться в тонкостях», — рассказали в пресс-службе. Затем помощник предложит лучшие варианты техники с фотографиями и ценой из всех магазинов во вкладке «Товары».

В пресс-службе добавили, что «Алиса» сможет помочь пользователям мобильных устройств и компьютеров. Пока что она разбирается в семи категориях техники: смартфоны, холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, классические или вертикальные пылесосы. Затем «Алиса» будет консультировать и по другим товарам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных