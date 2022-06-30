«Алиса» научилась помогать пользователям при выборе техники

«Алиса задает короткие и понятные вопросы, которые бы задал грамотный консультант в магазине бытовой техники: нужен ли просто телефон для жизни или для активной работы в соцсетях, какой должна быть камера и так далее. Она также поможет разобраться в тонкостях», — рассказали в пресс-службе. Затем помощник предложит лучшие варианты техники с фотографиями и ценой из всех магазинов во вкладке «Товары».