«Алиса» научилась помогать пользователям при выборе техники
Голосовой помощник «Алиса» в поиске «Яндекса» поможет пользователям выбрать бытовую технику и электронику с помощью наводящих вопросов, сообщила пресс-служба компании.
В «Яндексе» рассказали, что при запросе в поиске браузера «купить смартфон» будет высвечиваться блок с «Алисой», где она предложит свою помощь. На главной странице «Яндекса» появится раздел «Помогу выбрать», а также в приложении и браузере можно попросить помощи ассистента голосом.
«Алиса задает короткие и понятные вопросы, которые бы задал грамотный консультант в магазине бытовой техники: нужен ли просто телефон для жизни или для активной работы в соцсетях, какой должна быть камера и так далее. Она также поможет разобраться в тонкостях», — рассказали в пресс-службе. Затем помощник предложит лучшие варианты техники с фотографиями и ценой из всех магазинов во вкладке «Товары».
В пресс-службе добавили, что «Алиса» сможет помочь пользователям мобильных устройств и компьютеров. Пока что она разбирается в семи категориях техники: смартфоны, холодильники, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, классические или вертикальные пылесосы. Затем «Алиса» будет консультировать и по другим товарам.