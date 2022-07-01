Минэкономразвития заменит сотрудникам операционную систему Windows 10 на Astra Linux
Минэкономразвития планирует перейти с зарубежных операционных систем на отечественные. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо от 6 мая директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова главам других департаментов ведомства.
Сейчас несколько сотрудников ведомства уже работают на российской операционной системе Astra Linux. «В настоящий момент в департаменте цифровой трансформации на протяжении двух недель сотрудники успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной операционной системы с офисным пакетом», — говорится в документе. При этом уточняется, что полного отказа от Windows 10 от американской Microsoft еще не произошло. Сотрудники могут по-прежнему работать с документами в Microsoft Office, следует из письма.
Отмечается, что к концу 2022 г. доля отечественного софта на компьютерах ведомства должна составить 90%. Маслов поручил директорам департаментов в течение недели выбрать по 2-3 сотрудника от каждого департамента, которые перейдут на ОС Astra Linux. Так в Минэкономразвития хотят расширить список участников эксперимента и сделать переход на отечественное ПО более «мягким». Участникам пилотной группы заменят операционную систему Windows 10 на Astra Linux с пакетом «Р7-офис».
Процесс перехода на отечественный софт в ведомстве еще идет, говорит источник Forbes в Минэкономразвития. Сейчас в ведомстве работает около 1500 сотрудников в 38 департаментах. Следовательно, принять участие в пилотном проекте должны не менее 76 работников. По словам представителя Минэка, министерство еще с 2019 г. использует Alt Linux на большей части компьютеров. При этом разработчик Astra Linux от комментариев отказался. Не ответил на запрос Forbes и производитель офисного пакета «Р7-офис». Помимо перечисленных разработчиков в пилоте Минэка также участвует офисный софт «МойОфис».
До 1 июля 2022 г. Минцифры собирает информацию от органов власти о потребностях в программном обеспечении и планах перехода с иностранного софта на российский. Уточняется, что министерство не участвует в пилотном проекте Минэка.