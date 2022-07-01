Минэкономразвития заменит сотрудникам операционную систему Windows 10 на Astra Linux

Процесс перехода на отечественный софт в ведомстве еще идет, говорит источник Forbes в Минэкономразвития. Сейчас в ведомстве работает около 1500 сотрудников в 38 департаментах. Следовательно, принять участие в пилотном проекте должны не менее 76 работников. По словам представителя Минэка, министерство еще с 2019 г. использует Alt Linux на большей части компьютеров. При этом разработчик Astra Linux от комментариев отказался. Не ответил на запрос Forbes и производитель офисного пакета «Р7-офис». Помимо перечисленных разработчиков в пилоте Минэка также участвует офисный софт «МойОфис».