Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на свой софт в России
Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал, что разработчик больше не предоставляет доступ российским компаниям к системе Nvidia Grid. Это программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Газета обратила внимание, что с сайта Nvidia также исчезли российские партнеры. В самой компании от комментариев отказались.
Лицензия позволяла использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах. Так, к облачному сервису можно было одновременно подключить большое количество пользователей. «Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — объясняет Стародубов. По его словам, компании, которые приобрели большое количество оборудования Nvidia, теперь попытаются технологически обойти проверку лицензирования.
6 марта Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию из-за начала спецоперации России на Украине. Российским партнером компании по оказанию услуг игрового сервиса GeForce NOW выступал GFN.ru, который входит в инвестиционный холдинг SFI. GFN.ru сотрудничает с такими операторами связи, как МТС, Tele2 и «Ростелеком». Ранее сервис работал и с «Мегафоном». Но оператор уточнил, что у него больше нет действующих проектов с использованием продуктов Nvidia. В GFN.ru ситуацию не прокомментировали. Технологии Nvidia также используются и облачным геймингом My Game Cloud, принадлежащим VK. В корпорации от комментариев отказались.
Отказ Nvidia продлевать лицензию на софт может негативно отразиться на работе суперкомпьютеров «Яндекса», МТС и «Сбера». Однако, по словам источника «Коммерсанта», Nvidia не спешит уходить с российского IT-рынка. Так, в МТС отметили, что решение компании не отразится на работе сервисов и суперкомпьютера оператора связи. Представитель «Яндекса» также подтвердил, что оборудование Nvidia «продолжает работать в стандартном режиме». В «Сбере» давать комментарии отказались.