Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на свой софт в России

6 марта Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию из-за начала спецоперации России на Украине. Российским партнером компании по оказанию услуг игрового сервиса GeForce NOW выступал GFN.ru, который входит в инвестиционный холдинг SFI. GFN.ru сотрудничает с такими операторами связи, как МТС, Tele2 и «Ростелеком». Ранее сервис работал и с «Мегафоном». Но оператор уточнил, что у него больше нет действующих проектов с использованием продуктов Nvidia. В GFN.ru ситуацию не прокомментировали. Технологии Nvidia также используются и облачным геймингом My Game Cloud, принадлежащим VK. В корпорации от комментариев отказались.