В «Лаборатории Касперского» рассказали о вредоносных рассылках от имени госорганов

В компании отметили, что информацию о людях, от имени которых рассылали письма, можно было найти в открытом доступе. В каждом письме был файл, замаскированный под документ с актуальной для получателей информацией. Письма отправляли с адресов, похожих на адреса министерств, однако домены принадлежали почтовым сервисам, не очень распространенным в России.