Путин заявил о «скромных» результатах «Ростеха»
Направления, за которые отвечает госкорпорация «Ростех», продемонстрировали скромные результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что речь идет о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания), а проект по развитию микроэлектронной отрасли в 2021 г. пришлось полностью перезагружать.
В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей 5G. Осенью 2020 г. эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.
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