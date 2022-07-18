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Путин заявил о «скромных» результатах «Ростеха»

Ведомости

Направления, за которые отвечает госкорпорация «Ростех», продемонстрировали скромные результаты, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Скоромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что речь идет о проектах создания сетей пятого поколения (5G), развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания), а проект по развитию микроэлектронной отрасли в 2021 г. пришлось полностью перезагружать.

В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей 5G. Осенью 2020 г. эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных