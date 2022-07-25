«Росэлектроника» разработала компоненты для самолетов Superjet и MC-21
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал электронные компоненты для оборудования связи на пассажирских самолетах Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Об этом сообщается на сайте холдинга.
«Росэлектроника» создала линейку вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа. Отмечается, что отечественная разработка позволяет полностью заменить американские компоненты в составе бортовой аппаратуры радиосвязи. «Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации», — говорится в сообщении.
Изделия разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП «Полет», который занимается производством антенн и радиостанций ближней связи для Superjet. Оба предприятия входят в состав «Росэлектроники». Ежегодно планируется выпускать 1500 высокочастотных выключателей.
Ранее бывший вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые 20 Superjet, состоящие полностью из российских компонентов, выпустят к 2024 году. Позже увеличить авиапарк российских авиакомпаний отечественными самолетами пообещал и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, до 2030 года более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации.
Толчком к развитию отечественных технологий и авиапромышленности стали санкции, введенные против России США, Великобританией и странами ЕС. В частности, российским авиаперевозчикам запретили покупать иностранные самолеты и запчасти к ним, а также проводить техобслуживание.
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