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«Росэлектроника» разработала компоненты для самолетов Superjet и MC-21

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал электронные компоненты для оборудования связи на пассажирских самолетах Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Об этом сообщается на сайте холдинга. 

«Росэлектроника» создала линейку вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа. Отмечается, что отечественная разработка позволяет полностью заменить американские компоненты в составе бортовой аппаратуры радиосвязи. «Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации», — говорится в сообщении. 

Изделия разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП «Полет», который занимается производством антенн и радиостанций ближней связи для Superjet. Оба предприятия входят в состав «Росэлектроники». Ежегодно планируется выпускать 1500 высокочастотных выключателей. 

Ранее бывший вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые 20 Superjet, состоящие полностью из российских компонентов, выпустят к 2024 году. Позже увеличить авиапарк российских авиакомпаний отечественными самолетами пообещал и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, до 2030 года более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации. 

Толчком к развитию отечественных технологий и авиапромышленности стали санкции, введенные против России США, Великобританией и странами ЕС. В частности, российским авиаперевозчикам запретили покупать иностранные самолеты и запчасти к ним, а также проводить техобслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных