«Росэлектроника» разработала компоненты для самолетов Superjet и MC-21

Ранее бывший вице-премьер Юрий Борисов заявил, что первые 20 Superjet, состоящие полностью из российских компонентов, выпустят к 2024 году. Позже увеличить авиапарк российских авиакомпаний отечественными самолетами пообещал и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, до 2030 года более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации.