Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 отечественных самолетов к 2030 году

Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 отечественных самолетов к 2030 годуЭксперты считают, что выполнить эту задачу будет чрезвычайно трудно
Более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации до 2030 г., заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022). По словам министра, поставки будут осуществляться «при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо».
Отечественные авиаперевозчики, по словам Мантурова, получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New (так называемый «импортозамещенный» Sukhoi Superjet 100), 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем произведенной к 2030 г. авиатехники придется на региональные самолеты типа «Ладога», Л–410 и «Байкал».
«В условиях санкционных ограничений опросные данные авиакомпаний подтверждают, что такие объемы техники будут в полной мере востребованы отечественными эксплуатантами», – сказал Денис Мантуров (цитата по ТАСС).
Ранее источники рассказывали «Ведомостям» о планах «Аэрофлота» заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов отечественного производства. Один из них уточнял, что речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС–21 и Ту–214.
13 июня вице–премьер Юрий Борисов говорил, что для организации серийного производства самолетов в России потребуется три–пять лет. В свою очередь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в начале июня в интервью турецкой газете Star сообщал, что госкорпорация планирует выпустить более 110 самолетов типов МС–21, Ту–214 и Ил–114 к 2025 г., и около 500 судов к 2030 г.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в конце февраля 2022 г. США, Великобритания, страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российской авиаотрасли. В частности, российским авиаперевозчикам запретили покупать иностранные самолеты (включая Airbus и Boeing, которые составляли основу средне–и дальнемагистральной авиации в РФ) и запчасти к ним, проводить техобслуживание и страхование ВС. Иностранные лизинговые компании потребовали вернуть самолеты, находящиеся в операционном лизинге до 28 марта, однако по решению российских властей, большинство таких воздушных судов остались в РФ и сейчас летают преимущественно по внутрироссийским маршрутам из–за риска ареста за рубежом.
3 июня 2022 г. на совещании по развитию авиапрома в Иркутске Юрий Борисов анонсировал первые серийные поставки 20 самолетов SSJ–New в начале 2024 г. На этом самолете будет максимум отечественных комплектующих, в частности вместо французско–российского двигателя Sam146 его оснастят российским ПД–8.
Запуск первого отечественного среднемагистрального самолета МС–21, созданного в постсоветский период, с импортным двигателем Pratt & Whitney не раз переносился. Одной из причин стали санкций США в отношении компании «Аэрокомпозит» (входит в «Ростех»), сделавшие невозможной поставку импортных материалов для композитного крыла этот ВС. В итоге МС–21 получил базовый сертификат типа (документ для определения типовой конструкции ВС и подтверждения соответствия нормам летной годности) лишь в декабре 2021 г., но в серийное производство еще не поступил. 18 мая Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что первые шесть серийных самолетов МС–21, оборудованные российскими двигателями ПД–14, появятся уже в 2024 г.
Предложение о возобновлении производства среднемагистрального Ту–204/214 и дальнемагистрального Ил–96 поступило от «Ростеха» еще в марте текущего года («Ведомости» писали об этом 17 марта). Сейчас Ил–96 используется только для нужд летного отряда «Россия», который осуществляет перевозки первых лиц государства. Ту–214 также эксплуатируется летным отрядом «Россия», несколько судов используются в качестве бизнес–джетов.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает озвученную Мантуровым задачу по выпуску более 1000 гражданских ВС к 2030 г. «чрезвычайно сложной». Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов согласен, что выпуск такого количества ВС к 2030 г. «очень серьезный вызов». «Требуется заменить много иностранных комплектующих, что повлечет за собой перестраивание производственных цепочек», – отмечает эксперт.
Пантелеев добавляет, что российский авиапром столкнется, в том числе с необходимостью закупок технологического оборудования, доступ к которому сейчас ограничен из–за санкций. «Для МС–21, например, производственные мощности есть, но их надо масштабировать под выпуск 270 ВС до 2030 г.», – уверен Пантелеев. Другая проблема, по мнению эксперта, заключается в найме большого количества квалифицированных сотрудников, которым нужно обеспечить достойные условия труда.
Эту задачу, по словам Борисова, можно решить, если «активно вкладываться в развитие образования и подготовку кадров». «В любом случае, отрасль пройдет сложный период переустройства, прежде чем выйти на серьезные темпы производства ВС», – добавляет Борисов.