Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 отечественных самолетов к 2030 году

Запуск первого отечественного среднемагистрального самолета МС–21, созданного в постсоветский период, с импортным двигателем Pratt & Whitney не раз переносился. Одной из причин стали санкций США в отношении компании «Аэрокомпозит» (входит в «Ростех»), сделавшие невозможной поставку импортных материалов для композитного крыла этот ВС. В итоге МС–21 получил базовый сертификат типа (документ для определения типовой конструкции ВС и подтверждения соответствия нормам летной годности) лишь в декабре 2021 г., но в серийное производство еще не поступил. 18 мая Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что первые шесть серийных самолетов МС–21, оборудованные российскими двигателями ПД–14, появятся уже в 2024 г.