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«Ростех» предлагает возобновить серийное производство Ил-96 и Ту-214

Но заместить ими выбывающий парк иностранных самолетов будет крайне непросто
Денис Ильюшенков Алексей Никольский
Ту-204/214 – среднемагистральный пассажирский самолет на 210 мест разработки / «Туполев»

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность возобновления серийного производства среднемагистрального самолета Ту-204/214 и широкофюзеляжного дальнемагистрального Ил-96. О этом со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова сообщила госкорпорация 17 марта.

Возобновление серийного производства рассматривается в качестве дополнительной меры до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-new и МС-21, отмечается в сообщении «Ростеха» (госкорпорация контролирует Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет SSJ-new, имеющего больше российских комплектующих по сравнению с текущей версией, запланирован на 2023 г. Cреднемагистральный МС-21 получил базовый сертификат типа в самом конце 2021 г. («Ведомости» писали об этом 28 декабря). До введения масштабных западных санкций против России в ответ на проведение специальной военной операции на Украине ожидалось, что первые МС-21 получит авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в конце 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных