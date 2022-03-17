«Ростех» предлагает возобновить серийное производство Ил-96 и Ту-214

Возобновление серийного производства рассматривается в качестве дополнительной меры до развертывания масштабного серийного производства новых импортозамещенных авиалайнеров SSJ-new и МС-21, отмечается в сообщении «Ростеха» (госкорпорация контролирует Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет SSJ-new, имеющего больше российских комплектующих по сравнению с текущей версией, запланирован на 2023 г. Cреднемагистральный МС-21 получил базовый сертификат типа в самом конце 2021 г. («Ведомости» писали об этом 28 декабря). До введения масштабных западных санкций против России в ответ на проведение специальной военной операции на Украине ожидалось, что первые МС-21 получит авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в конце 2022 г.