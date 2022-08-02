В «Яндекс Музыке» появилась сгенерированная алгоритмами «нейромузыка»
В музыкальном сервисе «Яндекс Музыка» появилась новая функция «Нейромузыка». Она представляет собой бесконечную мелодию, сгенерированную алгоритмами. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По задумке создателей, мелодия будет играть фоном, пока пользователь занимается творчеством, учится, работает, тренируется и др. В «Нейромузыке» доступны три режима: «спокойствие», «бодрость» и «вдохновение». Новую функцию уже могут оценить подписчики «Музыки» и обладателям «Станции». Последним нужно произнести команду «Алиса, включи „Нейромузыку»».
Отмечается, что в мелодии нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь человека от важного дела. В основе нейромузыки лежат партии, которые были сочинены нейросетью и записаны на виртуальных инструментах. Они представляют собой мелодии в жанрах рок, хип-хоп, поп, электроника и др. Из них создаются десятки тысяч композиций и переходов, которые образуют миллионы вариаций. В итоге в реальном времени алгоритмы генерируют бесконечную мелодию.
При этом нейросеть готова прислушиваться ко вкусам пользователя. «Система рекомендаций “Яндекс Музыки” еще и отлично понимает, из каких частей состоит “Нейромузыка”, и может ориентироваться на конкретные сэмплы внутри нее», — поясняют в пресс-службе. Так, подписчики сервиса могут ставить лайки и дизлайки в процессе прослушивания, а нейросеть будет стараться еще лучше угодить музыкальным предпочтениям пользователя.
Ранее в «Яндекс Музыке» появился альбом с колыбельными народов России под названием «Туры в культуры». В частности, в сборник попали традиционные песни удмуртов, якутов, ненцев и других жителей страны. Колыбельные исполнили современные артисты, поющие на национальном языке.
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