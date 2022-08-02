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В «Яндекс Музыке» появилась сгенерированная алгоритмами «нейромузыка»

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В музыкальном сервисе «Яндекс Музыка» появилась новая функция «Нейромузыка». Она представляет собой бесконечную мелодию, сгенерированную алгоритмами. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

По задумке создателей, мелодия будет играть фоном, пока пользователь занимается творчеством, учится, работает, тренируется и др. В «Нейромузыке» доступны три режима: «спокойствие», «бодрость» и «вдохновение». Новую функцию уже могут оценить подписчики «Музыки» и обладателям «Станции». Последним нужно произнести команду «Алиса, включи „Нейромузыку»». 

Отмечается, что в мелодии нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь человека от важного дела. В основе нейромузыки лежат партии, которые были сочинены нейросетью и записаны на виртуальных инструментах. Они представляют собой мелодии в жанрах рок, хип-хоп, поп, электроника и др. Из них создаются десятки тысяч композиций и переходов, которые образуют миллионы вариаций. В итоге в реальном времени алгоритмы генерируют бесконечную мелодию. 

При этом нейросеть готова прислушиваться ко вкусам пользователя. «Система рекомендаций “Яндекс Музыки” еще и отлично понимает, из каких частей состоит “Нейромузыка”, и может ориентироваться на конкретные сэмплы внутри нее», — поясняют в пресс-службе. Так, подписчики сервиса могут ставить лайки и дизлайки в процессе прослушивания, а нейросеть будет стараться еще лучше угодить музыкальным предпочтениям пользователя. 

Ранее в «Яндекс Музыке» появился альбом с колыбельными народов России под названием «Туры в культуры». В частности, в сборник попали традиционные песни удмуртов, якутов, ненцев и других жителей страны. Колыбельные исполнили современные артисты, поющие на национальном языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных