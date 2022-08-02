В «Яндекс Музыке» появилась сгенерированная алгоритмами «нейромузыка»

Отмечается, что в мелодии нет слов и пауз, которые могли бы отвлечь человека от важного дела. В основе нейромузыки лежат партии, которые были сочинены нейросетью и записаны на виртуальных инструментах. Они представляют собой мелодии в жанрах рок, хип-хоп, поп, электроника и др. Из них создаются десятки тысяч композиций и переходов, которые образуют миллионы вариаций. В итоге в реальном времени алгоритмы генерируют бесконечную мелодию.