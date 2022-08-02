Руководство Instagram переедет в Лондон

По данным издания, Моссери переедет уже в этом году, но скорее всего временно. В новый головной офис компании будут наняты дополнительные работники, он будет располагаться в районе Кингс-Кросс. Сейчас в центре внимания Instagram — расширение штата сотрудников, занимающихся продуктами компании. Кроме того, одним из аргументов в пользу переезда может быть экономия, отмечает FT. По данным издания, в Великобритании инженеры в три раза дешевле, чем в Сан-Франциско. Также в стране с недавнего времени действуют налоговые льготы для технологического сектора, что выгодно для Instagram.