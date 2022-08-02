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Руководство Instagram переедет в Лондон

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Глава Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена в РФ) Адам Моссери переедет из Калифорнии в Лондон, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Вслед за ним туда переведут все управление соцсетью.

По данным издания, Моссери переедет уже в этом году, но скорее всего временно. В новый головной офис компании будут наняты дополнительные работники, он будет располагаться в районе Кингс-Кросс. Сейчас в центре внимания Instagram — расширение штата сотрудников, занимающихся продуктами компании. Кроме того, одним из аргументов в пользу переезда может быть экономия, отмечает FT. По данным издания, в Великобритании инженеры в три раза дешевле, чем в Сан-Франциско. Также в стране с недавнего времени действуют налоговые льготы для технологического сектора, что выгодно для Instagram.

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Использование соцсетей Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому никакого наказания за их использование не последует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных