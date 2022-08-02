Руководство Instagram переедет в Лондон
Глава Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена в РФ) Адам Моссери переедет из Калифорнии в Лондон, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Вслед за ним туда переведут все управление соцсетью.
По данным издания, Моссери переедет уже в этом году, но скорее всего временно. В новый головной офис компании будут наняты дополнительные работники, он будет располагаться в районе Кингс-Кросс. Сейчас в центре внимания Instagram — расширение штата сотрудников, занимающихся продуктами компании. Кроме того, одним из аргументов в пользу переезда может быть экономия, отмечает FT. По данным издания, в Великобритании инженеры в три раза дешевле, чем в Сан-Франциско. Также в стране с недавнего времени действуют налоговые льготы для технологического сектора, что выгодно для Instagram.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Использование соцсетей Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram в России не может быть признано экстремизмом, поэтому никакого наказания за их использование не последует.
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