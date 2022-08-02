Flightradar перестал работать из-за повышенного интереса к борту Пелоси
Сайт Flightradar, на котором почти 300 000 человек наблюдают за полетом борта спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, предположительно направляющейся на Тайвань, недоступен из-за проблем со стороны сервиса, следует из данных Downdetector.
На главной странице сайта появляется сообщение об ошибке. «Что-то пошло не так с нашей стороны, пожалуйста, попробуйте еще раз», – говорится в нем.
РИА «Новости» со ссылкой на Flightradar сообщили, что сайт был вынужден ограничить число доступных операций в минуту.
Ранее ТАСС сообщил, что за перемещением борта, на котором предположительно находится Пелоси, на 12:50 мск следили около 289 000 человек. Самолет Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура, его конечное место назначения неизвестно.
В конце июля в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси может посетить Тайвань, что вызвало резко негативную реакцию Китая. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая».
Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 31 июля стало известно, что Пелоси в рамках поездки по Азии посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, Тайвань в сообщении не упоминался. 1 августа издание Global Times написало, что самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа.
Накануне Nikkei Asia сообщило, что США отправили ближе к Тайваню свои авианосцы, чтобы создать «буферную зону», если политик все-таки решится прилететь на Тайвань. Сегодня China Times узнала, что и китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.