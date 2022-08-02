Flightradar перестал работать из-за повышенного интереса к борту Пелоси

Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 31 июля стало известно, что Пелоси в рамках поездки по Азии посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, Тайвань в сообщении не упоминался. 1 августа издание Global Times написало, что самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа.