Минцифры покинет директор департамента радиоэлектроники Александр Понькин
Директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Александр Понькин покинет свою должность. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Понькин подтвердил изданию эту информацию.
Понькин с 1997 по 2011 г. работал в российском офисе компании Ericsson, с 2011 по 2013 г. занимался развитием инвестиционных проектов в «Аист-инвесте», а с 2013 по 2018 гг. занимал руководящие посты в Минкомсвязи. Затем до весны 2021 г. был директором департамента проектного управления «НПК "Криптонит"».
В апреле 2021 г. он вернулся в Минцифры на должность директора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию.
Из сведений о доходах госслужащих, опубликованных на сайте Минцифры следует, что в 2021 г. Понькин заработал 23,45 млн руб. Чиновник также вошел в рейтинг CNews по доходам руководителей Минцифры и Роскмонадзора за 2021 г., составленный на основе открытых данных, опубликованных на сайте ведомства.
Согласно этим данным, Понькину принадлежат три земельных участка общей площадью 46,44 тыс. кв. м, из которых два участка общей площадью 45,2 тыс. кв. м относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Также у Понькина есть дом площадью 288 кв. м. Кроме того, Понькин владеет семью транспортными средствами, включая пять автомобилей Porsche.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса