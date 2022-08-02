Минцифры покинет директор департамента радиоэлектроники Александр Понькин

Понькин с 1997 по 2011 г. работал в российском офисе компании Ericsson, с 2011 по 2013 г. занимался развитием инвестиционных проектов в «Аист-инвесте», а с 2013 по 2018 гг. занимал руководящие посты в Минкомсвязи. Затем до весны 2021 г. был директором департамента проектного управления «НПК "Криптонит"».