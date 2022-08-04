В «Роскосмосе» связали сроки выхода России из МКС с ее техническим состоянием

Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что под уходом России из МКС после 2024 г. имеется в виду не какая-то отдаленная дата — 2028 или 2030 г., а скорее 2025 г. Ранее представители NASA не исключали, что эксплуатация станции может продлиться до 2028 и даже 2031 г. Среди партнеров по проекту МКС сейчас достигнута договоренность об эксплуатации станции до 2024 г., а также существуют предварительные договоренности об отправке российского космонавта на американском космическом корабле на МКС в 2024 г., говорит собеседник «Ведомостей».