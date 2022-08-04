В «Роскосмосе» связали сроки выхода России из МКС с ее техническим состоянием
Дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) будет зависеть от технического состояния станции, рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает агентство «РИА Новости». Уточняется, что это может быть и 2025, и 2028, и 2030 г.
В марте бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г. Дело в том, что ресурс станции составляет 15 лет, а она работает с 1998 г. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он.
В конце июля возглавивший «Роскосмос» бывший вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из МКС после 2024 г., однако точной даты он не назвал и лишь уточнил, что этот процесс может занять до двух лет. Борисов также отметил, что после выхода из проекта Россия начнет заниматься разработкой собственной орбитальной станции.
Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что под уходом России из МКС после 2024 г. имеется в виду не какая-то отдаленная дата — 2028 или 2030 г., а скорее 2025 г. Ранее представители NASA не исключали, что эксплуатация станции может продлиться до 2028 и даже 2031 г. Среди партнеров по проекту МКС сейчас достигнута договоренность об эксплуатации станции до 2024 г., а также существуют предварительные договоренности об отправке российского космонавта на американском космическом корабле на МКС в 2024 г., говорит собеседник «Ведомостей».
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