«Яндекс» добавил в браузер синхронный перевод прямых трансляций

Уточняется, что пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования, поэтому работает не для всех трансляций. В частности, перевод доступен для каналов Apple, NASA и космической компании Илона Маска SpaceX, а также платформы для выступления спикеров TED и др. С помощью этой технологии можно будет посмотреть презентацию новых технических устройств или трансляцию запуска ракеты не дожидаясь выхода видео на русском языке.