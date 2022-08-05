Газета
Технологии

«Яндекс» добавил в браузер синхронный перевод прямых трансляций

Ведомости

«Яндекс» добавил в свой браузер технологию автоматического закадрового перевода прямых трансляций на YouTube, сказано в сообщении компании. 

Уточняется, что пока технология работает в режиме открытого бета-тестирования, поэтому работает не для всех трансляций. В частности, перевод доступен для каналов Apple, NASA и космической компании Илона Маска SpaceX, а также платформы для выступления спикеров TED и др. С помощью этой технологии можно будет посмотреть презентацию новых технических устройств или трансляцию запуска ракеты не дожидаясь выхода видео на русском языке.

В компании отметили, что «при работе с потоковым сценарием важна минимальная задержка, а это значит, что переводить нужно моментально», но при этом необходимо сохранить контекст. В результате инженеры «Яндекса» смогли научить нейросети переводить речь спикеров не дожидаясь, пока они закончат предложение, без потери смысла. 

По словам руководителя приложения «Яндекс» и «Яндекс.Браузер» Дмитрия Тимко, чтобы достигнуть этого, пришлось полностью перестроить архитектуру закадрового перевода видео. В частности, одна нейросеть распознает аудио и превращает его в текст, другая – определяет пол спикера по биометрии, третья — расставляет знаки препинания и выделяет смысловые фрагменты, а четвертая — переводит. 

Сейчас нейросети умеют переводить трансляции на пяти языках — английском, немецком, французском и итальянском. Предполагается, что в будущем технология научится переводить трансляции на китайском и японском языках, а также будут добавлены новые пары европейских языков. Кроме того, разработчики алгоритма надеются добавить перевод потоковых видео и трансляций на другие платформы, в том числе в популярный у геймеров ресурс Twitch. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных