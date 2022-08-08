Baidu запустит первые беспилотные такси в двух городах Китая

По словам представителя компании, запуск в Ухане и Чунцине станет первым в истории Китая коммерческим сервисом по перевозке пассажиров без водителя. Однако в мировой практике это далеко не первый случай использования беспилотных такси в коммерческих целях. В частности, подобная услуга предоставляется в США с 2020 г. Производитель беспилотников Waymo из штата Аризона анонсировал запуск в Сан-Франциско, однако точные сроки по-прежнему неизвестны.