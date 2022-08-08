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Baidu запустит первые беспилотные такси в двух городах Китая

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Китайская интернет-компания Baidu получила лицензию на запуск полностью беспилотных такси в Ухане и Чунцине, сообщает портал TechCrunch. Уточняется, что к 2030 г. география проекта будет расширена на 100 китайских городов. 

Компания получила разрешение на оказание коммерческих услуг после того, как подобное разрешение было выдано ей в Пекине в апреле. Однако программа, реализуемая в столице Китая, является бесплатной и требует присутствия оператора на переднем пассажирском сидении, чтобы контролировать ситуацию. 

На первом этапе роботакси будет функционировать в Ухане на площади 13 кв. км с 9:00 до 17:00, в Чунцине — с 09:30 до 16:30 на 30 кв. км в районе Юнчуань. Каждый из городов будет оснащен пятью машинами Apollo пятого поколения. До конца 2022 г. в парк роботакси будет добавлено еще 300 автомобилей.

Презентация нового автомобиля со съемным рулем и возможностью автономного управления состоялась в конце июля. Отмечалось, что автопилота по навыкам вождения можно сравнить с водителем с двадцатилетним стажем. 

По словам представителя компании, запуск в Ухане и Чунцине станет первым в истории Китая коммерческим сервисом по перевозке пассажиров без водителя. Однако в мировой практике это далеко не первый случай использования беспилотных такси в коммерческих целях. В частности, подобная услуга предоставляется в США с 2020 г. Производитель беспилотников Waymo из штата Аризона анонсировал запуск в Сан-Франциско, однако точные сроки по-прежнему неизвестны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных