На платформу для импортозамещения зарубежного софта потратят 2,7 млрд рублей
Власти планируют потратить 2,67 млрд руб. до 2024 г. на разработку Минпромторгом «Модульной мультисервисной промышленной платформы» (ММПП), которая должна стать экосистемой российского промышленного программного обеспечения, сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге.
В результате санкций, многие зарубежные поставщики ПО (Synopsys, Cadence, Mentor Graphics и др.) прекратили продажу лицензий в России. Отечественные разработчики предложили подготовить собственную стратегию российских систем автоматизированного проектирования для электроники стоимостью 20-30 млрд рублей.
Платформа должна помочь российским предпринимателям заменить зарубежных разработчиков, которые ушли с рынка из-за санкций. При этом предприятия и разработчики не уверены в целесообразности проекта, поскольку крупные российские вендоры и так работаю с поставщиками напрямую, а для помощи с импортозамещением существуют индустриальные центры.
Куратором проекта является заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. Релиз проекта назначен на сентябрь. Уже известны имена разработчиков софта: «Топ Системы», 1С, «Аскон», «Нанософт», «Тесис», Группа Т1 и др. ММПП задуман министерством как маркетплейс российского промышленного софта, на котором российские компании смогут получить ПО, оплатив его по подписке.
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