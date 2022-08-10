На платформу для импортозамещения зарубежного софта потратят 2,7 млрд рублей

Платформа должна помочь российским предпринимателям заменить зарубежных разработчиков, которые ушли с рынка из-за санкций. При этом предприятия и разработчики не уверены в целесообразности проекта, поскольку крупные российские вендоры и так работаю с поставщиками напрямую, а для помощи с импортозамещением существуют индустриальные центры.