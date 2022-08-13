YouTube планирует запустить магазин стриминговых сервисов

Издание отмечает, что продажа подписок различных сервисов на одном сайте может сильно упростить процесс подписки для зрителей. Предполагается, что конкурентным преимуществом видеохостинга будет популярность площадки во всем мире. Отмечается, что «магазин каналов» сначала будет доступен для пользователей из США, а потом уже такая услуга появится и для других стран.