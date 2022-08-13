YouTube планирует запустить магазин стриминговых сервисов
YouTube, принадлежащий компании Alphabet, планирует запустить магазин с подписками на разные стриминговые сервисы. Руководство видеохостинга уже ведет переговоры с правообладателями для участия в проекте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Так называемый «магазин каналов» может быть запущен уже осенью.
По данным газеты, работа над возможным маркетплейсом длится уже «не менее 18 месяцев». YouTube хочет собрать стриминговые сервисы в одном месте, а выбирать подписки можно будет через его платформу.
Издание отмечает, что продажа подписок различных сервисов на одном сайте может сильно упростить процесс подписки для зрителей. Предполагается, что конкурентным преимуществом видеохостинга будет популярность площадки во всем мире. Отмечается, что «магазин каналов» сначала будет доступен для пользователей из США, а потом уже такая услуга появится и для других стран.
Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что условия распределения доходов между YouTube и стримингами «могут сильно отличаться для разных партнеров».
Похожие проекты есть и у других компаний, таких как Apple, Amazon. Другие стриминговые сервисы также договорились о сотрудничестве с сервисом от Verizon.