Netflix сообщил о потере почти 1 млн подписчиков во II квартале

После этого Netflix провел несколько раундов сокращения сотрудников, отказался от ряда анимационных проектов и закрыл наименее успешные сериалы. Так, в мае корпорация уволила 150 работников, а в июне отказалась еще от 300 сотрудников. В частности, компания уволила директора по творческому развитию оригинальных анимационных проектов Фила Рынду. Также стриминг отказался от адаптации комиксов Джеффа Смита «Боун» и фильма по книге Роальда Даля The Twits.