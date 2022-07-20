Netflix сообщил о потере почти 1 млн подписчиков во II квартале
Итоги II квартала 2022 г. оказались для стримингового сервиса Netflix лучше, чем ожидалось. Компания потеряла около 1 млн платных подписчиков вместо прогнозируемых 2 млн. Об этом говорится в отчете стриминга, опубликованном на официальном сайте компании.
Число платных подписчиков снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В апреле 2022 г. после потери 200 тыс. пользователей на фоне ухода Netflix с российского рынка платформа ожидала уход еще 2 млн подписчиков во II квартале. В новом отчете компания дает куда более позитивные прогнозы: ожидается, что в III квартале число платных подписчиков увеличится на 1 млн.
Выручка Netflix за отчетный период составила 7,97 млрд долларов, а прибыль — 1,44 млрд долларов. Однако в третьем квартале компания прогнозирует снижение выручки до 7,8 млрд долларов.
В апреле этого года Netflix опубликовал отчет за I квартал, в котором сообщил о потере 200 000 подписчиков с января по март. Уменьшение количества пользователей связано с инфляцией, спецоперацией России на Украине и жесткой конкуренцией среди стриминговых сервисов. Падение числа подписчиков произошло впервые за всю историю Netflix. В частности, компания потеряла 700 000 пользователей из России.
После этого Netflix провел несколько раундов сокращения сотрудников, отказался от ряда анимационных проектов и закрыл наименее успешные сериалы. Так, в мае корпорация уволила 150 работников, а в июне отказалась еще от 300 сотрудников. В частности, компания уволила директора по творческому развитию оригинальных анимационных проектов Фила Рынду. Также стриминг отказался от адаптации комиксов Джеффа Смита «Боун» и фильма по книге Роальда Даля The Twits.
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