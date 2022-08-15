«Известия»: авиакомпании призвали Минтранс разрешить перестановку запчастей между самолетами

При этом Минтранс уже взялся за разработку соответствующих поправок в ФАП-285. Информацию подтвердили источник, близкий к ведомству, и другой собеседник в Росавиации. По их словам, новые правила могут быть утверждены уже в марте 2023 г. В пресс-службе ведомства подтвердили, что работа над проектами нормативных правовых актов (в том числе по вопросам поддержания летной годности гражданских самолетов) ведется.