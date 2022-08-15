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«Известия»: авиакомпании призвали Минтранс разрешить перестановку запчастей между самолетами

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Российские авиакомпании попросили Минтранс узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие, чтобы поддержать исправность парка в условиях санкций. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо президента «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистра транспорта Игорю Чалику.

В АЭВТ отметили, что сегодня сделать это невозможно из-за федеральных авиационных правил (ФАП № 285), которые не предусматривают перестановку исправных компонентов самолетов. «Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», — подчеркивается в письме.

Решить эту проблему предлагается с помощью корректировки мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части. 

Из предлагаемой поправки следует, что при снятии детали на нее должен оформляться талон годности, а также проводиться анализ годности и состояния. Кроме того, запчасть должна быть повторно протестирована после установки на другое судно. Также в ассоциации считают, что следует узаконить перестановку деталей между самолетами разных авиакомпаний.

При этом Минтранс уже взялся за разработку соответствующих поправок в ФАП-285. Информацию подтвердили источник, близкий к ведомству, и другой собеседник в Росавиации. По их словам, новые правила могут быть утверждены уже в марте 2023 г. В пресс-службе ведомства подтвердили, что работа над проектами нормативных правовых актов (в том числе по вопросам поддержания летной годности гражданских самолетов) ведется.

После начала спецоперации России на Украине страны Евросоюза ввели санкции против России, затронувшие авиаотрасль. Помимо расторжения и невозможности заключения договоров лизинга самолетов, также было запрещено продавать запчасти российским авиаперевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.

В конце июля Евросоюз решил снять запрет на часть товаров и услуг для авиационной отрасли в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных