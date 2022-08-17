Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы поиска запрещенного контента
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил 57,7 млн руб. для разработки системы «Окулус», которая с помощью технологий искусственного интеллекта будет анализировать фото, видео и тексты в интернете и выявлять запрещенный контент. На данные на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ».
За разработку системы «Окулус» возьмется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Создать технологию нужно уже к 12 декабря 2022 г.
Согласно технической документации, система будет в режиме реального времени на основе нейросетей анализировать изображения и видео, публикации каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет противоправной информации. В «Окулус» также должен быть реализован «функционал каталогов определяемой символики, сцен и действий, персоналий». Отмечается, что система должна проверять две картинки в секунду.
Под запрещенным контентом подразумеваются в том числе материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, а также пропаганда гомосексуализма.
Однако собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания, к проекту относится скептически. По его словам, за такую сумму и в столь сжатые сроки выполнить поставленную задачу невозможно.
Другого мнения придерживается гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Он считает, что создать систему можно с качеством порядка 90%, то есть 10% анализа будет с ошибками. Но эксперта также удивляют сроки. По его словам, «только сбор репрезентативных обучающих дата-сетов может занять гораздо больше времени».
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