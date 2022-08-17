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Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы поиска запрещенного контента

Ведомости

«Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил 57,7 млн руб. для разработки системы «Окулус», которая с помощью технологий искусственного интеллекта будет анализировать фото, видео и тексты в интернете и выявлять запрещенный контент. На данные на сайте госзакупок обратил внимание «Коммерсантъ».

За разработку системы «Окулус» возьмется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Создать технологию нужно уже к 12 декабря 2022 г.

Согласно технической документации, система будет в режиме реального времени на основе нейросетей анализировать изображения и видео, публикации каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет противоправной информации. В «Окулус» также должен быть реализован «функционал каталогов определяемой символики, сцен и действий, персоналий». Отмечается, что система должна проверять две картинки в секунду.

Под запрещенным контентом подразумеваются в том числе материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, а также пропаганда гомосексуализма.

Однако собеседник «Коммерсанта» в крупной IT-компании, знакомый с содержанием технического задания, к проекту относится скептически. По его словам, за такую сумму и в столь сжатые сроки выполнить поставленную задачу невозможно.

Другого мнения придерживается гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Он считает, что создать систему можно с качеством порядка 90%, то есть 10% анализа будет с ошибками. Но эксперта также удивляют сроки. По его словам, «только сбор репрезентативных обучающих дата-сетов может занять гораздо больше времени».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных