Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы поиска запрещенного контента

Согласно технической документации, система будет в режиме реального времени на основе нейросетей анализировать изображения и видео, публикации каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет противоправной информации. В «Окулус» также должен быть реализован «функционал каталогов определяемой символики, сцен и действий, персоналий». Отмечается, что система должна проверять две картинки в секунду.