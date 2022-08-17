Чернышенко поручил представить дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ

Он отметил высокую эффективность использования искусственного интеллекта для российской экономики. В частности, в 2021 г. общий вклад в ВВП российских организаций, которые используют технологии ИИ, составил более 22 трлн руб. Наиболее экономически выгодно применять эти технологии в области здравоохранения и социальной сфере, а также в организациях из финансового сектора.