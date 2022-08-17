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Технологии

Чернышенко поручил представить дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ

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Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России начнет работу в сентябре, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания международного военно-технического форума «Армия – 2022», передает ТАСС. 

«Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства», – сказал Чернышенко. Он также отметил, что центр развития ИИ будет способствовать раскрытию компетенций более 2000 участников исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков.

По словам вице-премьера, ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации подпишут меморандум о научно-технологическом сотрудничестве. Чернышенко также поручил исследовательским организациям и разработчикам создать дорожную карту по развитию научно-технологического сотрудничества в сфере ИИ и представить ее правительству через месяц. 

Он отметил высокую эффективность использования искусственного интеллекта для российской экономики. В частности, в 2021 г. общий вклад в ВВП российских организаций, которые используют технологии ИИ, составил более 22 трлн руб. Наиболее экономически выгодно применять эти технологии в области здравоохранения и социальной сфере, а также в организациях из финансового сектора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных