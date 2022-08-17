Чернышенко поручил представить дорожную карту по сотрудничеству в сфере ИИ
Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России начнет работу в сентябре, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания международного военно-технического форума «Армия – 2022», передает ТАСС.
«Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства», – сказал Чернышенко. Он также отметил, что центр развития ИИ будет способствовать раскрытию компетенций более 2000 участников исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков.
По словам вице-премьера, ведущие исследовательские центры, разработчики и инфраструктурные организации подпишут меморандум о научно-технологическом сотрудничестве. Чернышенко также поручил исследовательским организациям и разработчикам создать дорожную карту по развитию научно-технологического сотрудничества в сфере ИИ и представить ее правительству через месяц.
Он отметил высокую эффективность использования искусственного интеллекта для российской экономики. В частности, в 2021 г. общий вклад в ВВП российских организаций, которые используют технологии ИИ, составил более 22 трлн руб. Наиболее экономически выгодно применять эти технологии в области здравоохранения и социальной сфере, а также в организациях из финансового сектора.
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