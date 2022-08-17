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TikTok планирует запретить блогерам публиковать платную политическую рекламу

Ведомости

TikTok собирается принять ряд мер, которые не допустят публикацию платной политической рекламы во время подготовки к промежуточным выборам в конгресс США, сообщает глава службы безопасности соцсети в США Эрик Хан в заявлении на сайте пресс-службы TikTok. Сами выборы пройдут в ноябре.

«Наши эксперты по безопасности будут отслеживать признаки того, что влиятельным блогерам платят за публикацию политических материалов. Контент, нарушающий наши правила, будет удаляться. Все материалы, связанные с промежуточными выборами в конгресс США 2022 г., будут иметь специальную маркировку», — написано в сообщении.

Кроме того, для быстрого реагирования и устранения угроз соцсеть сотрудничает с независимыми аналитическими компаниями, различными гражданскими организациями и экспертами.

Хан отметил, что соцсеть проверяет контент и учетные записи, о которых сообщают члены сообщества, а также сотрудничает с аккредитованными организациями, проверяющими достоверность фактов в контенте. Такие организации помогают TikTok оценивать достоверность контента на 30 языках, однако, уточнил он, окончательной модерацией занимаются представители соцсети.

Правила сообщества соцсети запрещают платную политическую рекламу, дезинформацию, преследования, экстремизм и провоцирование ненависти, распространяемое через площадку.

В конце 2021 г. TikTok стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире, обогнав Google, Facebook, Netflix, YouTube и другие. Всего за год компания поднялась на шесть позиций.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных