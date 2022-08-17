TikTok планирует запретить блогерам публиковать платную политическую рекламу

«Наши эксперты по безопасности будут отслеживать признаки того, что влиятельным блогерам платят за публикацию политических материалов. Контент, нарушающий наши правила, будет удаляться. Все материалы, связанные с промежуточными выборами в конгресс США 2022 г., будут иметь специальную маркировку», — написано в сообщении.