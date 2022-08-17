TikTok планирует запретить блогерам публиковать платную политическую рекламу
TikTok собирается принять ряд мер, которые не допустят публикацию платной политической рекламы во время подготовки к промежуточным выборам в конгресс США, сообщает глава службы безопасности соцсети в США Эрик Хан в заявлении на сайте пресс-службы TikTok. Сами выборы пройдут в ноябре.
«Наши эксперты по безопасности будут отслеживать признаки того, что влиятельным блогерам платят за публикацию политических материалов. Контент, нарушающий наши правила, будет удаляться. Все материалы, связанные с промежуточными выборами в конгресс США 2022 г., будут иметь специальную маркировку», — написано в сообщении.
Кроме того, для быстрого реагирования и устранения угроз соцсеть сотрудничает с независимыми аналитическими компаниями, различными гражданскими организациями и экспертами.
Хан отметил, что соцсеть проверяет контент и учетные записи, о которых сообщают члены сообщества, а также сотрудничает с аккредитованными организациями, проверяющими достоверность фактов в контенте. Такие организации помогают TikTok оценивать достоверность контента на 30 языках, однако, уточнил он, окончательной модерацией занимаются представители соцсети.
Правила сообщества соцсети запрещают платную политическую рекламу, дезинформацию, преследования, экстремизм и провоцирование ненависти, распространяемое через площадку.
В конце 2021 г. TikTok стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире, обогнав Google, Facebook, Netflix, YouTube и другие. Всего за год компания поднялась на шесть позиций.
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