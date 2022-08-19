Apple обнаружила уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac
Американская корпорация Apple сообщила о проблемах с системой безопасности на устройствах iPhone, iPad и Mac, которыми могут воспользоваться хакеры, чтобы получить «полный административный доступ» к гаджетам, об этом сообщило агентство Associated Press. Компания рекомендовала пользователям обновить операционную систему iOS до последней доступной версии.
Apple представила отчеты о выявленных проблемах в среду, 17 августа. Компания уточнила, что обнаружить их удалось благодаря «анонимным исследователям». Среди наиболее «уязвимых» устройств были названы iPhone (модель 6S и более поздние), iPad 5-го поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey и некоторые модели iPod.
По словам генерального директора SocialProof Security Рейчел Тобак, эти уязвимости позволят злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и впоследствии запускать любое программное обеспечение от его имени.
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