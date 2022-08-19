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Apple обнаружила уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Ведомости

Американская корпорация Apple сообщила о проблемах с системой безопасности на устройствах iPhone, iPad и Mac, которыми могут воспользоваться хакеры, чтобы получить «полный административный доступ» к гаджетам, об этом сообщило агентство Associated Press. Компания рекомендовала пользователям обновить операционную систему iOS до последней доступной версии. 

Apple представила отчеты о выявленных проблемах в среду, 17 августа. Компания уточнила, что обнаружить их удалось благодаря «анонимным исследователям». Среди наиболее «уязвимых» устройств были названы iPhone (модель 6S и более поздние), iPad 5-го поколения (и все последующие модели), iPad Pro и iPad Air 2, а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey и некоторые модели iPod.

По словам генерального директора SocialProof Security Рейчел Тобак, эти уязвимости позволят злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и впоследствии запускать любое программное обеспечение от его имени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных