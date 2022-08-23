В Минцифры сообщили о планах создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

После начала спецоперации России на Украине хакерским атакам подверглись ряд крупных корпораций и почти все государственные инфосистемы. Собеседник издания на рынке кибербезопасности рассказал, что после этого была проведена проверка компаний из всех отраслей экономики. Выяснилось, что у 79% организаций были уязвимости в системах, при этом 86% из них удалось успешно взломать.