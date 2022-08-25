Роскомнадзор заявил о росте числа жалоб на фейки на 25,5% за полгода

Наибольшее число вопросов, отосланных в РНК, за первое полугодие касалось размещения в интернете информации о проведении спецоперации на Украине. «Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — заявили в регуляторе.