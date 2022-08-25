Роскомнадзор заявил о росте числа жалоб на фейки на 25,5% за полгода
Роскомнадзор сообщил о росте количества обращений граждан за шесть месяцев 2022 г. на фейки в интернете, в том числе о спецоперации, на 25,5% — до 144 835 в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.
«В I полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в письменном виде — 19 067, устно — 101, в электронном формате — 125 667», — сообщила пресс-служба регулятора.
Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения. Чаще всего россияне обращались к регулятору с просьбами удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой.
Наибольшее число вопросов, отосланных в РНК, за первое полугодие касалось размещения в интернете информации о проведении спецоперации на Украине. «Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — заявили в регуляторе.
Помимо СВО, еще одной популярной темой стала защита персональных данных. Ведомство получило 27 212 обращений граждан, уточнили в РНК. Также 15 799 обращений касались контрольной (надзорной) деятельности Роскомнадзора в сфере связи — регулятор получил 4 179 обращений по этой теме. «Помимо обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных государственных структур. Общее количество обращений, поступивших в центральный аппарат Службы из госструктур, превысило 8,8 тыс.», — добавили в РНК.
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