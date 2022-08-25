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Роскомнадзор заявил о росте числа жалоб на фейки на 25,5% за полгода

Ведомости

Роскомнадзор сообщил о росте количества обращений граждан за шесть месяцев 2022 г. на фейки в интернете, в том числе о спецоперации, на 25,5% — до 144 835 в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. 

«В I полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в письменном виде — 19 067, устно — 101, в электронном формате — 125 667», — сообщила пресс-служба регулятора.

Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения. Чаще всего россияне обращались к регулятору с просьбами удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой.

Наибольшее число вопросов, отосланных в РНК, за первое полугодие касалось размещения в интернете информации о проведении спецоперации на Украине. «Количество вопросов по теме запрещенных материалов составило 63 592, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — заявили в регуляторе.

Помимо СВО, еще одной популярной темой стала защита персональных данных. Ведомство получило 27 212 обращений граждан, уточнили в РНК. Также 15 799 обращений касались контрольной (надзорной) деятельности Роскомнадзора в сфере связи — регулятор получил 4 179 обращений по этой теме. «Помимо обращений, которые граждане направляли в Роскомнадзор лично, значительная их часть была перенаправлена из различных государственных структур. Общее количество обращений, поступивших в центральный аппарат Службы из госструктур, превысило 8,8 тыс.», — добавили в РНК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных