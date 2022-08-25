Число кибератак на российские предприятия увеличилось в 10 раз в апреле - июне
Количество кибератак на российские предприятия во II квартале 2022 г. увеличилось в 10 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления по технологической поддержке облачных и инфраструктурных решений «Мегафона» Григория Айкашева.
«Количество атак действительно очень сильно увеличилось, в 10 раз, — это подтверждают и наши исследования, и наш мониторинг, который анализирует как нашу инфраструктуру, так и сетевые атаки на наших клиентов», — отметил он.
Также Айкашев добавил, что в пять раз выросло число запросов на различные сервисы информационной безопасности, в числе которых защита от DDoS-атак, защита сетевых частей, файрвола веб-приложений (WAF), а также более глобальные системы.
Наибольшее число атак за период осуществлялось с использованием вредоносного программного обеспечения, отметил директор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солара» Алексей Павлов. Доля таких атак выросла на 7 п. п. до 32% во II квартале этого года в сравнении с I кварталом.
Кроме того, в три раза увеличилось число инцидентов высокой степени критичности, также отметил Павлов. Большая часть критических инцидентов в апреле — июне была связана с веб-атаками, доля которых выросла до 95% против 77% в прошлом году. «Наблюдается значительный рост доли инцидентов, связанных с эксплуатацией уязвимостей (с 9 до 15% во II квартале 2022 г.)», — заявил Павлов.
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