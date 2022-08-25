Газета
Технологии

Число кибератак на российские предприятия увеличилось в 10 раз в апреле - июне

Ведомости

Количество кибератак на российские предприятия во II квартале 2022 г. увеличилось в 10 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления по технологической поддержке облачных и инфраструктурных решений «Мегафона» Григория Айкашева.

«Количество атак действительно очень сильно увеличилось, в 10 раз, — это подтверждают и наши исследования, и наш мониторинг, который анализирует как нашу инфраструктуру, так и сетевые атаки на наших клиентов», — отметил он.

Также Айкашев добавил, что в пять раз выросло число запросов на различные сервисы информационной безопасности, в числе которых защита от DDoS-атак, защита сетевых частей, файрвола веб-приложений (WAF), а также более глобальные системы.

Наибольшее число атак за период осуществлялось с использованием вредоносного программного обеспечения, отметил директор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солара» Алексей Павлов. Доля таких атак выросла на 7 п. п. до 32% во II квартале этого года в сравнении с I кварталом.

Кроме того, в три раза увеличилось число инцидентов высокой степени критичности, также отметил Павлов. Большая часть критических инцидентов в апреле — июне была связана с веб-атаками, доля которых выросла до 95% против 77% в прошлом году. «Наблюдается значительный рост доли инцидентов, связанных с эксплуатацией уязвимостей (с 9 до 15% во II квартале 2022 г.)», — заявил Павлов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных