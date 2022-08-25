Число кибератак на российские предприятия увеличилось в 10 раз в апреле - июне

Кроме того, в три раза увеличилось число инцидентов высокой степени критичности, также отметил Павлов. Большая часть критических инцидентов в апреле — июне была связана с веб-атаками, доля которых выросла до 95% против 77% в прошлом году. «Наблюдается значительный рост доли инцидентов, связанных с эксплуатацией уязвимостей (с 9 до 15% во II квартале 2022 г.)», — заявил Павлов.