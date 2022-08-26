«Яндекс» открыл доступ к инструменту для разработки мобильных приложений DivKit
«Яндекс» опубликовал фреймворк DivKit, который помогает ускорить разработку приложений, сообщили в пресс-службе компании. Исходный код инструмента стал доступен на GitHub.
Как пояснили в компании, инструмент DivKit позволяет улучшать интерфейсы мобильных приложений без их обновления и тем самым значительно ускоряет процесс создания приложений. Разработчику достаточно только описать элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превратит описание в элементы приложения.
К примеру, с помощью инструмента можно добавить галерею или счетчик лайков. В DivKit включены библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python.
Отмечается, что DivKit может улучшать интерфейс одного приложения сразу для нескольких платформ, то есть разработчику не нужно создавать отдельный код для каждой из них. Инструмент поддерживает iOS, Android и веб-версии.
В «Яндексе» отметили, что занимались разработкой DivKit пять лет. На нем построен интерфейс главного экрана приложения «Яндекс», также он задействован в «Яндекс. Маркете», голосовом помощнике «Алиса» и других сервисах.
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