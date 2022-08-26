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«Яндекс» открыл доступ к инструменту для разработки мобильных приложений DivKit

Ведомости

«Яндекс» опубликовал фреймворк DivKit, который помогает ускорить разработку приложений, сообщили в пресс-службе компании. Исходный код инструмента стал доступен на GitHub.

Как пояснили в компании, инструмент DivKit позволяет улучшать интерфейсы мобильных приложений без их обновления и тем самым значительно ускоряет процесс создания приложений. Разработчику достаточно только описать элементы в специальном формате на сервере, а фреймворк превратит описание в элементы приложения.

К примеру, с помощью инструмента можно добавить галерею или счетчик лайков. В DivKit включены библиотеки для разработки серверной части на Kotlin, TypeScript и Python. 

Отмечается, что DivKit может улучшать интерфейс одного приложения сразу для нескольких платформ, то есть разработчику не нужно создавать отдельный код для каждой из них. Инструмент поддерживает iOS, Android и веб-версии. 

В «Яндексе» отметили, что занимались разработкой DivKit пять лет. На нем построен интерфейс главного экрана приложения «Яндекс», также он задействован в «Яндекс. Маркете», голосовом помощнике «Алиса» и других сервисах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных