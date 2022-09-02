РФРИТ начал прием заявок на софинансирование продвижения российских IT-продуктов

По словам Паршина, полноценно программа заработает в октябре. «Новый продукт у РФРИТ – это продвижение российских продуктов в интернете. Смысл в том, что софинансируется продвижение софта, решений в российском сегменте сети интернете. Сейчас идет пилот. В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно», – пояснил он. Паршин подчеркнул, что в РФРИТ может обратится любой, у кого есть продукт, потенциально рассчитанный на массового потребителя и нуждающийся в продвижении «через электронные площадки, поисковики и другие инструменты».