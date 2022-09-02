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РФРИТ начал прием заявок на софинансирование продвижения российских IT-продуктов

Ведомости

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал в пилотном режиме принимать заявки на софинансирование продвижения российских IT-продуктов в интернете, рассказал на вебинаре на тему поддержки российских IT-проектов замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Паршина, полноценно программа заработает в октябре. «Новый продукт у РФРИТ – это продвижение российских продуктов в интернете. Смысл в том, что софинансируется продвижение софта, решений в российском сегменте сети интернете. Сейчас идет пилот. В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно», – пояснил он. Паршин подчеркнул, что в РФРИТ может обратится любой, у кого есть продукт, потенциально рассчитанный на массового потребителя и нуждающийся в продвижении «через электронные площадки, поисковики и другие инструменты».

Паршин пояснил, что государство может компенсировать до 1 млн руб. затрат, всего на программу выделено почти 1,5 млрд руб. Замминистра добавил, что после пилотного режима показатели могут быть уточнены. Срок рассмотрения заявок составит 30 дней.  

Для продвижения IT-продуктов будут доступны несколько площадок – «Яндекс», «Вконтакте», myTraget, IVI.ru, отраслевой портал Cnews и газета «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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