РФРИТ начал прием заявок на софинансирование продвижения российских IT-продуктов
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал в пилотном режиме принимать заявки на софинансирование продвижения российских IT-продуктов в интернете, рассказал на вебинаре на тему поддержки российских IT-проектов замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Паршина, полноценно программа заработает в октябре. «Новый продукт у РФРИТ – это продвижение российских продуктов в интернете. Смысл в том, что софинансируется продвижение софта, решений в российском сегменте сети интернете. Сейчас идет пилот. В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно», – пояснил он. Паршин подчеркнул, что в РФРИТ может обратится любой, у кого есть продукт, потенциально рассчитанный на массового потребителя и нуждающийся в продвижении «через электронные площадки, поисковики и другие инструменты».
Паршин пояснил, что государство может компенсировать до 1 млн руб. затрат, всего на программу выделено почти 1,5 млрд руб. Замминистра добавил, что после пилотного режима показатели могут быть уточнены. Срок рассмотрения заявок составит 30 дней.
Для продвижения IT-продуктов будут доступны несколько площадок – «Яндекс», «Вконтакте», myTraget, IVI.ru, отраслевой портал Cnews и газета «Ведомости».