Телефонные мошенники начали мстить людям за попытку их «разыграть»

Если номер используют мошенники, то у следствия к нему могут возникнуть вопросы в том случае, если злоумышленникам удалось обмануть собеседника, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Тогда жертву ожидает вызов в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.