Телефонные мошенники начали мстить людям за попытку их «разыграть»
Мошенники стали мстить людям, которые пытались разыграть их в разговоре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.
Эксперт объяснил, что номера «шутников» злоумышленники начали использовать в качестве подменных при обзвонах других граждан, в результате чего жертвы мошенников начинают звонить на эти номера с требованиями вернуть деньги.
«Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер»,— рассказал «Известиям» собеседник.
Если номер используют мошенники, то у следствия к нему могут возникнуть вопросы в том случае, если злоумышленникам удалось обмануть собеседника, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Тогда жертву ожидает вызов в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.
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