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Телефонные мошенники начали мстить людям за попытку их «разыграть»

Ведомости

Мошенники стали мстить людям, которые пытались разыграть их в разговоре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

Эксперт объяснил, что номера «шутников» злоумышленники начали использовать в качестве подменных при обзвонах других граждан, в результате чего жертвы мошенников начинают звонить на эти номера с требованиями вернуть деньги.

«Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер»,— рассказал «Известиям» собеседник.

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Если номер используют мошенники, то у следствия к нему могут возникнуть вопросы в том случае, если злоумышленникам удалось обмануть собеседника, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Тогда жертву ожидает вызов в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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