Яна Бурга избрали генеральным директором авиакомпании «Россия»
Он исполнял обязанности генерального директора авиакомпании с 5 марта 2022 г. В пресс-службе «России» уточнили, что под руководством Бурга авиакомпания в начале 2022 г. начала выполнять летную программу из Сочи и Красноярска, провела перерегистрацию иностранных судов в российскую юрисдикцию и получила расширенный сертификат Росавиации на проведение технического обслуживания всех бортов, зарегистрированных в государственном реестре России.
Бург занял пост гендиректора «России» после того, как с этой должности ушел Сергей Александровский, ныне возглавляющий «Аэрофлот». Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда предыдущий руководитель компании Михаил Полубояринов (занял должность в ноябре 2020 г.) досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине.
Ян Бург окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), работу в «Аэрофлоте» начал в 2001 г. с должности авиамеханика. В дальнейшем занимал должность главного инженера. С 2012 по 2018 г. работал на руководящих должностях в «АСЦ Авиационное Оборудование» и «Вертолетная Сервисная Компания». В авиакомпании «Россия» с октября 2018 г. занимал должность заместителя генерального директора – технического директора.