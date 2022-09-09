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Яна Бурга избрали генеральным директором авиакомпании «Россия»

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Совет директоров авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот») избрал генеральным директором перевозчика Яна Бурга, сообщили в пресс-службе.

Он исполнял обязанности генерального директора авиакомпании с 5 марта 2022 г. В пресс-службе «России» уточнили, что под руководством Бурга авиакомпания в начале 2022 г. начала выполнять летную программу из Сочи и Красноярска, провела перерегистрацию иностранных судов в российскую юрисдикцию и получила расширенный сертификат Росавиации на проведение технического обслуживания всех бортов, зарегистрированных в государственном реестре России.

Бург занял пост гендиректора «России» после того, как с этой должности ушел Сергей Александровский, ныне возглавляющий «Аэрофлот». Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда предыдущий руководитель компании Михаил Полубояринов (занял должность в ноябре 2020 г.) досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

Ян Бург окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), работу в «Аэрофлоте» начал в 2001 г. с должности авиамеханика. В дальнейшем занимал должность главного инженера. С 2012 по 2018 г. работал на руководящих должностях в «АСЦ Авиационное Оборудование» и «Вертолетная Сервисная Компания». В авиакомпании «Россия» с октября 2018 г. занимал должность заместителя генерального директора – технического директора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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