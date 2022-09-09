Яна Бурга избрали генеральным директором авиакомпании «Россия»

Он исполнял обязанности генерального директора авиакомпании с 5 марта 2022 г. В пресс-службе «России» уточнили, что под руководством Бурга авиакомпания в начале 2022 г. начала выполнять летную программу из Сочи и Красноярска, провела перерегистрацию иностранных судов в российскую юрисдикцию и получила расширенный сертификат Росавиации на проведение технического обслуживания всех бортов, зарегистрированных в государственном реестре России.