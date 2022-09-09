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В Москве проведут конкурс для выбора русского названия сервиса Face Pay

Ведомости

Власти Москвы намерены выбрать русское название для сервиса оплаты проезда в транспорте при помощи системы распознавания лиц Face Pay, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay», — сказал Ликсутов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, для выбора названия проведут конкурс. Его победитель получит три года бесплатных поездок в городском транспорте.

С 3 сентября на всех станциях Московского центрального кольца в тестовом режиме заработала система Face Pay. Согласно статистике департамента транспорта Москвы, Face Pay пользуются более 190 000 горожан. 1 сентября к системе оплаты подключили 15 станций Московского центрального кольца – «Кутузовскую», «Автозаводскую», «Андроновку», «Балтийскую», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Дубровку», «ЗИЛ», «Зорге», «Измайлово», «Коптево», «Лихоборы», «Локомотив», «Нижегородскую» и «Окружную». 

Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Подключиться к нему можно в приложении «Метро Москвы».

Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных