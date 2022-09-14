En+ Group подтвердила планы достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Кроме того, продолжается программа модернизации ГЭС «Новая энергия». Ее цель — увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в качестве замены энергии на угле. В настоящее время инициатива позволяет сокращать ежегодно до 2,44 млн тонн выбором углерода. Этот показатель планируется увеличить до 2,5 млн тонн с 2026 г.