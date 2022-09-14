En+ Group подтвердила планы достичь углеродной нейтральности к 2050 году
En+ Group Олега Дерипаски представила результаты первого года перехода к углеродной нейтральности. Компания подтвердила, что планирует снизить выбросы парниковых газов, а после и вовсе достичь углеродной нейтральности. Об этом сообщили в пресс-службе En+ Group.
Стратегию Net Zero компания представила в 2021 г. Согласно дорожной карте, к 2030 г. En+ Group ставит промежуточную цель — снизить парниковые выбросы на 35%. Уже к 2050 г. производитель алюминия намерен сократить выбросы до нуля.
В компании подчеркнули, что продолжают придерживаться этого плана, «несмотря на растущее геополитическое давление и внешние вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, разрывом связей с международными организациями и ограничением доступа к источникам “зеленого финансирования”».
Отмечается, что входящие в En+ Group предприятия также предпринимают шаги для сокращения углеродного следа. Так, «РУСАЛ» в 2021 г. закупил более 99% электроэнергии для алюминиевых заводов от гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации.
Кроме того, продолжается программа модернизации ГЭС «Новая энергия». Ее цель — увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в качестве замены энергии на угле. В настоящее время инициатива позволяет сокращать ежегодно до 2,44 млн тонн выбором углерода. Этот показатель планируется увеличить до 2,5 млн тонн с 2026 г.
En+ Group — производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. В год компания производит 3,9 млн тонн алюминия. У En+ Group также есть активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности и др. Одной из главных целей компания ставит снижение воздействия собственных предприятий на окружающую среду.
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