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En+ Group подтвердила планы достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Ведомости

En+ Group Олега Дерипаски представила результаты первого года перехода к углеродной нейтральности. Компания подтвердила, что планирует снизить выбросы парниковых газов, а после и вовсе достичь углеродной нейтральности. Об этом сообщили в пресс-службе En+ Group.

Стратегию Net Zero компания представила в 2021 г. Согласно дорожной карте, к 2030 г. En+ Group ставит промежуточную цель — снизить парниковые выбросы на 35%. Уже к 2050 г. производитель алюминия намерен сократить выбросы до нуля.

В компании подчеркнули, что продолжают придерживаться этого плана, «несмотря на растущее геополитическое давление и внешние вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, разрывом связей с международными организациями и ограничением доступа к источникам “зеленого финансирования”».

Отмечается, что входящие в En+ Group предприятия также предпринимают шаги для сокращения углеродного следа. Так, «РУСАЛ» в 2021 г. закупил более 99% электроэнергии для алюминиевых заводов от гидроэлектростанций и других источников безуглеродной генерации.

Кроме того, продолжается программа модернизации ГЭС «Новая энергия». Ее цель — увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях в качестве замены энергии на угле. В настоящее время инициатива позволяет сокращать ежегодно до 2,44 млн тонн выбором углерода. Этот показатель планируется увеличить до 2,5 млн тонн с 2026 г.

En+ Group — производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. В год компания производит 3,9 млн тонн алюминия. У En+ Group также есть активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности и др. Одной из главных целей компания ставит снижение воздействия собственных предприятий на окружающую среду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных