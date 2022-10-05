NASA намерено продлить программу перекрестных полетов с Россией
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует продлить соглашение с Россией о перекрестных полетах в рамках программы Международной космической станции. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в комментарии ТАСС.
«Мы считаем продление соглашения своей целью», – сказал он.
15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 гг.
Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.
Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, а сегодняшний полет Анны Кикиной на Crew Dragon – вторым. Данный полет, отметил «Роскосмос», стал первым за 20 лет полетом российского космонавта на американском космическом корабле.
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