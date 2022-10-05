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NASA намерено продлить программу перекрестных полетов с Россией

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует продлить соглашение с Россией о перекрестных полетах в рамках программы Международной космической станции. Об этом заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в комментарии ТАСС.

«Мы считаем продление соглашения своей целью», – сказал он.

15 июля «Роскосмос» сообщил, что подписал с NASA соглашение о о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 гг. 

Суть соглашения в том, чтобы в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт «Роскосмоса» и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

Первым в рамках этого соглашения стал полет астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» 21 сентября, а сегодняшний полет Анны Кикиной на Crew Dragon – вторым. Данный полет, отметил «Роскосмос», стал первым за 20 лет полетом российского космонавта на американском космическом корабле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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