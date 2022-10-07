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Meta сообщила об утечке данных не менее 1 млн пользователей Facebook

Ведомости

Meta (признана экстремистской и запрещена в России) обнаружила возможную утечку данных не менее 1 млн пользователей Facebook через сторонние приложения, сообщило Axios со ссылкой на отчет службы безопасности компании.

В отчете сказано, что порядка 400 приложений, выдававших себя за фоторедакторы и другие сервисы, выманивали у пользователей учетные данные для входа в соцсеть. 355 из них – приложения для Android, 47 – для iOS. Около 40% этих приложений маскировались под фоторедакторы, остальные представляли другие категории, такие как игры, приложения для бизнеса, лайфстайла и др.

Axios отмечает, что эти приложения предлагали авторизоваться в них с помощью Facebook, а после введения учетных данных похищали их. Руководитель Meta по борьбе с угрозами Дэвид Агранович отметил, что компания не может назвать точное число пострадавших, поскольку хищение данных произошло на персональных устройствах пользователей.

Компания планирует уведомить пользователей об утечке. Apple и Google уже удалили вредоносные приложения из своих магазинов.

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании. В начале октября стало известно, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки данных – в новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных