Meta сообщила об утечке данных не менее 1 млн пользователей Facebook

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Разработка инициативы ускорилась после того, как в сеть слили данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и лаборатории «Гемотест». Позже массовую утечку данных также допустили «Ростелеком», СДЭК и другие крупные компании. В начале октября стало известно, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки данных – в новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц.