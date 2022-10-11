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Google выплатит неустойку до 1 млрд рублей за отказ разблокировать канал ТНТ на YouTube

Ведомости

Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» неустойку при отказе разблокировать канал ТНТ на YouTube. Ее размер превысит 1 млрд руб., если канал не будет разблокирован в течение девяти месяцев. Таким образом суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Резолютивная часть решения суда от 6 октября опубликована в картотеке арбитражных дел.

Если канал будет разблокирован в течение первой недели с момента принятия судебного решения, то неустойка составит всего 100 000 руб., следует из материалов дела. Затем ее размер будет увеличиваться еженедельно и достигнет 1 млрд за девять месяцев. Размер штрафа продолжит расти до тех пор, пока Google не разблокирует YouTube-канал ТНТ, ограничений на финальную сумму неустойки нет, говорится в резолютивной части.

«В случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с Google Ireland Limited, Google LLC, Google Commerce Limited, ООО "Гугл" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение" судебную неустойку в размере 100 000 руб. в день за первую неделю неисполнения судебного акта начиная с шестого дня с даты вступления решения суда в законную силу и до его фактического исполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта», — говорится в документе.

YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ в марте 2022 г., создав технические проблемы с размещением контента и с доступом к ним пользователей. Эти каналы были востребованы у русскоязычной аудитории в 70 странах мира. ГПМ РТВ, управляющая компания ТНТ и «Телекомпания НТВ» обратились в суд за защитой своих прав и потребовали выплатить неустойку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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