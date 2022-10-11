Google выплатит неустойку до 1 млрд рублей за отказ разблокировать канал ТНТ на YouTube

Если канал будет разблокирован в течение первой недели с момента принятия судебного решения, то неустойка составит всего 100 000 руб., следует из материалов дела. Затем ее размер будет увеличиваться еженедельно и достигнет 1 млрд за девять месяцев. Размер штрафа продолжит расти до тех пор, пока Google не разблокирует YouTube-канал ТНТ, ограничений на финальную сумму неустойки нет, говорится в резолютивной части.