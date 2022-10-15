Microsoft сообщила об атаке хакеров на транспортные компании Украины и Польши
По данным компании, во вторник злоумышленники атаковали «широкий спектр систем». Microsoft пока не связывает кибератаку с какой-то конкретной группой хакеров. При этом исследователи выяснили, что взломы похожи на ранние атаки российской кибергруппы, которая нарушила работу украинских госучреждений, отмечает агентство.
По данным Microsoft, от новой программы-вымогателя под названием Prestige пострадали жертвы другой кибератаки, совершенной с помощью вредоносного ПО FoxLoad и HermeticWiper. В начале российской военной спецоперации были поражены «сотни компьютеров» на Украине, в Литве и Латвии.
Prestige, как выяснили в компании, шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа. В ней говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки.
«Развертывание программ-вымогателей в масштабах предприятия не является обычным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 активных в настоящее время групп действий программ-вымогателей, которые отслеживает Microsoft», — заявили исследователи.