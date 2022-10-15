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Microsoft сообщила об атаке хакеров на транспортные компании Украины и Польши

Ведомости

Хакерская группа атаковала транспортные и логистические компании в Польше и Украине с помощью нового типа программ-вымогателей, передает Reuters со ссылкой на сообщение Microsoft.

По данным компании, во вторник злоумышленники атаковали «широкий спектр систем». Microsoft пока не связывает кибератаку с какой-то конкретной группой хакеров. При этом исследователи выяснили, что взломы похожи на ранние атаки российской кибергруппы, которая нарушила работу украинских госучреждений, отмечает агентство.

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По данным Microsoft, от новой программы-вымогателя под названием Prestige пострадали жертвы другой кибератаки, совершенной с помощью вредоносного ПО FoxLoad и HermeticWiper. В начале российской военной спецоперации были поражены «сотни компьютеров» на Украине, в Литве и Латвии.

Prestige, как выяснили в компании, шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа. В ней говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки.

«Развертывание программ-вымогателей в масштабах предприятия не является обычным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 активных в настоящее время групп действий программ-вымогателей, которые отслеживает Microsoft», — заявили исследователи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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