Почти половина российских ведомств подверглись кибератакам

В опросе приняли участие 302 госслужащих разного уровня из 75 регионов и всех федеральных округов. Это были респонденты с разным должностным статусом – от руководителей цифровой трансформации и руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. В центре уточнили, что участники опроса были сегментированы по уровню IT-компетенций и ряд вопросов был задан только профильным специалистам (92 человека). Сбор данных осуществлялся методом анонимного онлайн-опроса в профессиональных чатах госслужащих, а также через персональную рассылку на рабочие электронные адреса.