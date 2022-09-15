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Почти половина российских ведомств подверглись кибератакам

Доля атакованных может быть и выше, не все атаки удается отследить, считают эксперты
Анастасия Курашева
Некоторые взломы службам безопасности удается отследить далеко не сразу / Евгений Разумный / Ведомости

За второе полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств столкнулись с кибератаками, причем в 15% из них нападения были многократными. Об этом говорится в исследовании Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, которое проводилось в мае – июне 2022 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель центра.

В опросе приняли участие 302 госслужащих разного уровня из 75 регионов и всех федеральных округов. Это были респонденты с разным должностным статусом – от руководителей цифровой трансформации и руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. В центре уточнили, что участники опроса были сегментированы по уровню IT-компетенций и ряд вопросов был задан только профильным специалистам (92 человека). Сбор данных осуществлялся методом анонимного онлайн-опроса в профессиональных чатах госслужащих, а также через персональную рассылку на рабочие электронные адреса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных