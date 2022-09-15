Почти половина российских ведомств подверглись кибератакам

Почти половина российских ведомств подверглись кибератакамДоля атакованных может быть и выше, не все атаки удается отследить, считают эксперты
За второе полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. почти половина (46,6%) российских ведомств столкнулись с кибератаками, причем в 15% из них нападения были многократными. Об этом говорится в исследовании Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, которое проводилось в мае – июне 2022 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель центра.
В опросе приняли участие 302 госслужащих разного уровня из 75 регионов и всех федеральных округов. Это были респонденты с разным должностным статусом – от руководителей цифровой трансформации и руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. В центре уточнили, что участники опроса были сегментированы по уровню IT-компетенций и ряд вопросов был задан только профильным специалистам (92 человека). Сбор данных осуществлялся методом анонимного онлайн-опроса в профессиональных чатах госслужащих, а также через персональную рассылку на рабочие электронные адреса.