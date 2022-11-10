В Канаде арестовали подозреваемого в организации хакерских атаках россиянина

Из судебных документов следует, что в 2016 г. Лихтенштейн взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткойна. Средства он вывел на цифровой кошелек. В течение последних пяти лет россиянин «с помощью сложного процесса отмывания денег» перевел около 25 000 биткойнов на финансовые счета. Остальная часть криптовалюты осталась в кошельке. Общий объем похищенных средств суд оценил в $4,5 млрд. Изъять у хакера удалось криптовалюту на $3,6 млрд.