В Канаде арестовали подозреваемого в организации хакерских атаках россиянина
В Канаде арестовали россиянина, который подозревается в совершении крупнейших в мире хакерских атак, передает Европейское полицейское агентство (Europol).
Россиянин подозревается в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру.
В ходе рейда, проведенного 26 октября этого года, подозреваемый был задержан, у него были изъяты две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, 32 жестких диска и 400 000 евро в криптовалютах. Ожидается, что обвинения ему будут предъявлены в США.
В феврале текущего года 34-летний россиянин Илья Лихтенштейн и его супруга 31-летняя американка Хизер Морган были арестованы по обвинению сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 г.
Из судебных документов следует, что в 2016 г. Лихтенштейн взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткойна. Средства он вывел на цифровой кошелек. В течение последних пяти лет россиянин «с помощью сложного процесса отмывания денег» перевел около 25 000 биткойнов на финансовые счета. Остальная часть криптовалюты осталась в кошельке. Общий объем похищенных средств суд оценил в $4,5 млрд. Изъять у хакера удалось криптовалюту на $3,6 млрд.
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