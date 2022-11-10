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В Канаде арестовали подозреваемого в организации хакерских атаках россиянина

Ведомости

В Канаде арестовали россиянина, который подозревается в совершении крупнейших в мире хакерских атак, передает Европейское полицейское агентство (Europol).

Россиянин подозревается в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру.

В ходе рейда, проведенного 26 октября этого года, подозреваемый был задержан, у него были изъяты две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, 32 жестких диска и 400 000 евро в криптовалютах. Ожидается, что обвинения ему будут предъявлены в США.

В феврале текущего года 34-летний россиянин Илья Лихтенштейн и его супруга 31-летняя американка Хизер Морган были арестованы по обвинению сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 г.

Из судебных документов следует, что в 2016 г. Лихтенштейн взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткойна. Средства он вывел на цифровой кошелек. В течение последних пяти лет россиянин «с помощью сложного процесса отмывания денег» перевел около 25 000 биткойнов на финансовые счета. Остальная часть криптовалюты осталась в кошельке. Общий объем похищенных средств суд оценил в $4,5 млрд. Изъять у хакера удалось криптовалюту на $3,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных