ВТБ представил прототип сервиса по открытию кошелька в цифровых рублях
Банк ВТБ представил прототип сервиса по открытию кошелька в цифровых рублях через свое мобильное приложение, передает пресс-служба кредитной организации.
«Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки», – сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении «ВТБ онлайн» можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом – с помощью переводов по QR-коду, отметили в пресс-службе.
ЦБ РФ представил концепцию цифрового рубля в своем докладе в середине октября 2020 г. Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, что позволит программировать его так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.
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