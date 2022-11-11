ВТБ представил прототип сервиса по открытию кошелька в цифровых рублях

ЦБ РФ представил концепцию цифрового рубля в своем докладе в середине октября 2020 г. Цифровой рубль будет иметь форму цифрового кода, что позволит программировать его так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.