ВБ включил Россию в десятку лидеров по цифровизации госуправления
Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в области цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка.
Данный рейтинг, охватывающий 198 стран, на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, измеряет ключевые аспекты по направлениям «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение», отметили в ведомстве.
«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», – заявил замглавы Минэка Владимир Ильичев.
Отмечается, что эксперты Минэка и Минцифры провели масштабный анализ цифровой трансформации госсектора России, проанализировав работу таких цифровых продуктов, как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) и др. Результаты работы были отправлены в ВБ, после чего была проведена серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом банка. Россия в итоге попала в шорт-лист стран с самым высоким «А»-рейтингом, в который также вошли Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эстония, Франция, Индия, Литва и Монголия.
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