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Технологии

ВБ включил Россию в десятку лидеров по цифровизации госуправления

Ведомости

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в области цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI) Всемирного банка.

Данный рейтинг, охватывающий 198 стран, на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, измеряет ключевые аспекты по направлениям «Основные государственные системы», «Предоставление государственных услуг», «Вовлеченность населения» и «Институциональное обеспечение», отметили в ведомстве.

«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», – заявил замглавы Минэка Владимир Ильичев.

Отмечается, что эксперты Минэка и Минцифры провели масштабный анализ цифровой трансформации госсектора России, проанализировав работу таких цифровых продуктов, как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) и др. Результаты работы были отправлены в ВБ, после чего была проведена серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом банка. Россия в итоге попала в шорт-лист стран с самым высоким «А»-рейтингом, в который также вошли Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эстония, Франция, Индия, Литва и Монголия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных