ВБ включил Россию в десятку лидеров по цифровизации госуправления

Отмечается, что эксперты Минэка и Минцифры провели масштабный анализ цифровой трансформации госсектора России, проанализировав работу таких цифровых продуктов, как система госуслуг, межведомственного электронного взаимодействия, электронного документооборота, Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) и др. Результаты работы были отправлены в ВБ, после чего была проведена серия встреч и консультаций с сотрудниками и менеджментом банка. Россия в итоге попала в шорт-лист стран с самым высоким «А»-рейтингом, в который также вошли Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эстония, Франция, Индия, Литва и Монголия.