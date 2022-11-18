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Алексей Райкевич назначен гендиректором «Глонасс»

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На должность нового генерального директора «Глонасс» назначен Алексей Райкевич, сообщили в компании. Он будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс».

До этого Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в «Роснано» и АФК «Система». Он также работал в ФК «Открытие» и ГК «Тройка Диалог». С июля 2018 г. должность гендиректора «Глонасс» занимал Игорь Милашевский.

Летом стало известно о сложностях, с которыми столкнулись россияне при регистрации иномарок. По данным портала Autonews.ru, они не могли зарегистрировать авто из-за проблем с кнопками «Эра-Глонасс». Речь идет о тех, кто приобрел автомобиль за границей и успел его растаможить. По их словам, офисы не продают кнопки частникам, а брокеры подняли цены до 50 000–100 000 руб. Причем в 2021 г. стоимость устройства составляла 6000 руб. Без установки кнопок невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных