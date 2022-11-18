Алексей Райкевич назначен гендиректором «Глонасс»
На должность нового генерального директора «Глонасс» назначен Алексей Райкевич, сообщили в компании. Он будет курировать вопросы функционирования и развития государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс».
До этого Райкевич занимался инновационными проектами, включая внедрение отечественного софта и беспилотников, в «Роснано» и АФК «Система». Он также работал в ФК «Открытие» и ГК «Тройка Диалог». С июля 2018 г. должность гендиректора «Глонасс» занимал Игорь Милашевский.
Летом стало известно о сложностях, с которыми столкнулись россияне при регистрации иномарок. По данным портала Autonews.ru, они не могли зарегистрировать авто из-за проблем с кнопками «Эра-Глонасс». Речь идет о тех, кто приобрел автомобиль за границей и успел его растаможить. По их словам, офисы не продают кнопки частникам, а брокеры подняли цены до 50 000–100 000 руб. Причем в 2021 г. стоимость устройства составляла 6000 руб. Без установки кнопок невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.
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