«Яндекс» официально объявил о планах по разделу активов
«Яндекс» объявил о планах разделения активов группы, говорится в заявлении интернет-компании. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в РФ, но их международные части будут выделены в самостоятельные юрлица под управлением компании в Нидерландах.
«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд “Яндекса”. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сообщила пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевает решение совета директоров «о предварительных намерениях».
«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — объявила компания. Изменения позволят ей продолжить фокусироваться на создании технологических продуктов и сервисов.
Изменения предполагают, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
«Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», – заверили в пресс-службе компании.
О деталях изменений пока не сообщается. «Все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», — добавили в пресс-службе компании.