«Яндекс» официально объявил о планах по разделу активов

«Яндекс» объявил о планах разделения активов группы, говорится в заявлении интернет-компании. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в РФ, но их международные части будут выделены в самостоятельные юрлица под управлением компании в Нидерландах.