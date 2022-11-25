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«Яндекс» официально объявил о планах по разделу активов

Ведомости

«Яндекс» объявил о планах разделения активов группы, говорится в заявлении интернет-компании. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в РФ, но их международные части будут выделены в самостоятельные юрлица под управлением компании в Нидерландах.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд “Яндекса”. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», — сообщила пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевает решение совета директоров «о предварительных намерениях».

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», — объявила компания. Изменения позволят ей продолжить фокусироваться на создании технологических продуктов и сервисов.

Изменения предполагают, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

«Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», – заверили в пресс-службе компании.

О деталях изменений пока не сообщается. «Все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», — добавили в пресс-службе компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных