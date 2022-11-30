Больше половины россиян заявили о страхе сокращений из-за искусственного интеллекта

Россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%). Однако Россия стремится повысить показатель развития ИИ в стране, о чем свидетельствует Указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 14 октября 2019 г., на основании которого была принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.