Больше половины россиян заявили о страхе сокращений из-за искусственного интеллекта
Более половины россиян (58%) видят в развитии технологии сокращение рабочих мест. Полностью доверяют ИИ лишь 14% респондентов. Такие данные следуют из опроса GeekBrains, в котором приняли участие более 2000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.
В том, что их профессии могут полностью исчезнуть, уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал, — 46% из них. В основном это касается переводчиков (55%), работников сферы обслуживания (51%), банковских служащих (46%), бухгалтеров (41%), рабочих на производствах (40%), водителей (37%), курьеров (31%), финансовых консультантов (28%) и аудиторов (21%).
Россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%). Однако Россия стремится повысить показатель развития ИИ в стране, о чем свидетельствует Указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 14 октября 2019 г., на основании которого была принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.
В России исследования искусственного интеллекта заложены в паспорте федерального проекта «Искусственный интеллект». В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что исследования ИИ обойдутся дороже. Исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для проектов в области ИИ. Размер внебюджетных инвестиций, которые планировалось привлечь от индустриальных партнеров до 2024 г., вырос в полтора раза – с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Сумма, которую планируется выделить из бюджета с 2022 по 2024 г., составит 4,5 млрд руб.
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