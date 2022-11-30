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Технологии

Больше половины россиян заявили о страхе сокращений из-за искусственного интеллекта

Ведомости

Более половины россиян (58%) видят в развитии технологии сокращение рабочих мест. Полностью доверяют ИИ лишь 14% респондентов. Такие данные следуют из опроса GeekBrains, в котором приняли участие более 2000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

В том, что их профессии могут полностью исчезнуть, уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал, — 46% из них. В основном это касается переводчиков (55%), работников сферы обслуживания (51%), банковских служащих (46%), бухгалтеров (41%), рабочих на производствах (40%), водителей (37%), курьеров (31%), финансовых консультантов (28%) и аудиторов (21%).

Россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%). Однако Россия стремится повысить показатель развития ИИ в стране, о чем свидетельствует Указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 14 октября 2019 г., на основании которого была принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Ранее по теме: Искусственный интеллект обойдется России дороже

В России исследования искусственного интеллекта заложены в паспорте федерального проекта «Искусственный интеллект». В июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что исследования ИИ обойдутся дороже. Исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для проектов в области ИИ. Размер внебюджетных инвестиций, которые планировалось привлечь от индустриальных партнеров до 2024 г., вырос в полтора раза – с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Сумма, которую планируется выделить из бюджета с 2022 по 2024 г., составит 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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